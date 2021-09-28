مسابقة أجمل قرية.. مداخل القرى تكتسي بالطراز الاوروبي في الوادي الجديد |شاهد

تتنافس قرى الوادي الجديد علي تزيين المداخل والشوارع الرئيسية للفوز بمسابقة اجمل قرية علي مستوي المحافظة ، حيث تسعي كل قرية لتزيين مداخلها بالرسومات والاشكال الجذابة، لتصبح وكأنها شيدت على الطراز الأوروبي.

يقول رئيس قرية البشندي المهندس ماهر خسين، ان القرية مرشحة لجائزة التميز الحكومي علي مستوي الجمهورية.

وأوضح أن سر وصولها إلى ما هي عليه الآن هو امتلاك القرية للعديد من المزايا والسمات ما يؤهلها للمنافسة على مستوى الجمهورية، وتحقيق المركز الأول، لتضافر جهود كافة أطياف المجتمع القروي من شباب وفتيات وعاملين بجميع المصالح الحكومية والقطاعات المختلفة، إضافة إلى مساهمات مجالس إدارات الجمعيات الأهلية وغيرها بالعمل والتضامن وتكاتف الجهود البناءة.

وأوضح حسين أن جميع القري تسابق الزمن للفوز بجائزة اجمل قرية وذلك ضمن المبادرة التي اطلقها محافظ الاقليم محمد الزملوط، مشيرا الي ان قرية البشندي من أوائل القرى التي بدأت في تزيين المداخل علي الطراز الاوروبي وذلك باستخدام الخامات البيئية.

وأوضح أن القرية اعتمدت على نفسها في تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لأبنائها، حتى استطاعت القضاء على البطالة في وقت قياسي وتشغيل جميع أبنائها؛ بل وصل الأمر إلى الاعتماد على الجهود الذاتية.

ولفت الي أن قرية البشندي تعد من القرى النموذجية علي مستوي الجمهورية، ونجحت كقرية في تنفيذ مشروعات خدمية كان مفترض ان تنفذها الحكومة مثل مشروع الصرف الصحي، لذلك تحرص المحافظة والوحدة المحلية لرئاسة المركز علي مساعدة القرية في إصلاح أي أعطال بمشروع الصرف الصحي من خلال معدات وفنيين بالمركز، إضافة الي توقيع بروتوكولات تعاون مع الجمعية والقرية لإقامة دورات تدريبية ومعارض للمنتجات الحرفية والبيئية لتوفير فرص عمل للشباب وإقامة معارض للوفود السياحية التي تزور القرية والمحافظة.

وأوضح أن مساحة القرية 212 فدان داخل الحيز العمراني بواقع 819400متر مربعا، ويسكن بها 2000 نسمة، ونجحت في توفير فرص عمل لهم جمعيا حيث قضت الجمعية علي الأمية والبطالة بالقرية .

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