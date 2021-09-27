تعويض المواطنين .. ماذا قال محافظ الوادي الجديد في جولته الأخيرة؟

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال إنشاء شبكة الطرق التي تخدم مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

وتابع الزملوط أعمال ازدواج الطريق الدائري من مدخل المطار وحتي طريق الخارجة / أسيوط مروراََ بخلف حديقة ٣٠ يونيو.

ووجه بعمل مسارات إجبارية لتنظيم حركة السير وتحقيق السيولة المرورية، وسرعة الانتهاء من العمل بطريق الناضورة وتعويض المواطنين في حال إزالة أي زراعات بمسار الطريق، كما تفقد أعمال إنشاء الأكشاك بجوار سينما هيبس لطرحها للشباب وتوفير فرص عمل.

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