عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد تحتفل بيوم السياحة العالمي وتفتح مواقعها الأثرية مجانا اليوم

ارشيفيه
ارشيفيه

تستعد اليوم الاثنين محافظة الوادي الجديد، لتنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، بساحة المجمع السياحي بالمحافظة بحضور عدد من قيادات السياحة والآثار بالمحافظة، وسط أجواء شعبية وكرنفالية، تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

 

قال محسن عبد المنعم، مدير عام الهيئة المصرية لتنشيط السياحة في الوادي الجديد، إن الاحتفالية تتضمن عروضًا فنية موسيقية وغناء وطني ومسابقات وتوزيع كتيبات على المتسابقين   لمعرفة المناطق السياحية وأنواع السياحة بالمحافظة، كما سيجري توزيع الهدايا والورود على السائحين القادمين لزيارة المناطق السياحية بالمحافظة.

اقرا ايضا:

نائب محافظ الوادي الجديد تشارك بورشة عمل المراكز التكنولوجية المتنقلة

 

وفي سياق متصل أعلنت منطقة الآثار المصرية بالمحافظة، عن فتح المواقع الأثرية أمام الزائرين بالمجان، احتفالًا باليوم العالمي للسياحة.

وأكد الأثري محمد إبراهيم، مدير عام منطقة الآثار المصرية بمركزي الخارجة وباريس بالوادي الجديد، في تصريح صحفي ، اليوم الأحد، أن الاحتفالية هذه المرة لها طابع خاص حيث يأتي وسط تحدٍّ يواجه العالم منذ أكثر من عامين هو جائحة كورنا، وترفع منظمة السياحة العالمية خلال العام الجاري شعار "السياحة لتحقيق النمو الشامل"، هذا هو الشعار الذى وضعته منظمة السياحة العالمية للاحتفال بيوم السياحة العالمي الـ41 هذا العام والغرض الأساسي منه هو زيادة الوعى في المجتمع الدولي بأهمية السياحة وتأثيراتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية في المجتمعات والشعوب.

وأشار محمد، إلى أن منظمة السياحة العالمية حددت يوم السياحة العالمي 2021 يومًا للتركيز على السياحة من أجل النمو الشامل، وهو يوم الاحتفال العالمي الذي يعزز الوعي بالقيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للسياحة والمساهمة التي يمكن أن يقدمها القطاع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الوادى الجديد تنشيط السياحة محافظة الوادى الجديد المصري ورشة عمل محافظ الوادي الجديد الاقتصاد باريس الاجتماع السياحة سياحية السياح تنشيط السياح السائحين السياحة والاثار

موضوعات متعلقة

نائب محافظ الوادي الجديد تشارك بورشة عمل المراكز التكنولوجية المتنقلة

ترشيحاتنا

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد

الأرصاد تحذر من هذا الأمر اليوم

حدث ليلا| الأهلي يفتح خط المفاوضات مع بن شرقي.. زيادة جديدة في حالات كورونا.. مصرع طفلة بملاهي الإسكندرية

إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 231 مليوناً و820 ألفاً و895 حالة

إصابة جنديين في جيش الاحتلال بمواجهات مدينة نابلس

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

3 صفقات تمت و4 علي الأبواب أبرزها ساحر الأهلي..قائمة لاعبي بيراميدز الجدد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

فيديو

ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

مشرد ومخمور.. ظهور غريب للممثل الأمريكي نيكولاس كيدج

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

تفاصيل وفاة الطفلة منار ضحية الطبيب البيطري.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ