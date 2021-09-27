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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

افتتاح محطة بحر البقر

حلم تحقق.. الفلاحين: افتتاح محطة بحر البقر حدث تاريخي فى عهد السيسي

محطة بحر البقر
محطة بحر البقر

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن محطة معالجة مياه بحر البقر كانت حلما لكل المصريين تحقق علي يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلي ان هذا المشروع القومي العملاق يعد حدثا تاريخيا يحول أزمة تلوث المياه الي فرصة لزيادة الموارد المائية.

 

وأضاف عبدالرحمن أن هذا المشروع العظيم من أهم المشروعات القومية التي تهدف للاستفادة القصوي من كل قطرة مياه ويساهم في الحد من تلوث المياه ويساعد علي الصحة العامة، كما يضيف مصدر مائي جديد لزيادة المساحات المنزرعة بالاضافة إلي المشروعات القومية الأخري المرتبطة بهذا القطاع كمشروع تبطين الترع وتحويل نظم الري القديمة لطرق ري حديثة وزراعة اصناف المحاصيل قليلة استهلاك المياه.

 

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وتابع عبدالرحمن أن هذا المشروع الأكبر من نوعه في الشرق الاوسط فخر لكل مصري وسوف يساهم في تطور القطاع الزراعي ويقلص الفجوة في الموارد المائية ما بين المتاح والمطلوب كما يساهم في تنمية سيناء وتحسين دخل المواطنين بها لتصبح سلة غذاء جديدة تضاف إلي الانتاج الزراعي المصري.

 

وأوضح عبدالرحمن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قضي فعليا علي التعديات على الأراضي الزراعية وانخفض حجم التعديات لأقل مستوي له منذ عام 2011 بتوجيهاته المستمرة في هذا الصدد وتشديد إجراءات مراقبة التعديات علي الأراضي الزراعية والقضاء عليها في المهد بجانب حزمة القوانين التي تحافظ على الرقعه الزراعية والمجاري المائية من التلوث والتعديات.

 

وأوضح أبوصدام أن معالجة مياه بحر البقر له العديد من الفوائد، فالمشروع سوف يخلق فرص عمل جديده ويساهم في التنمية الاقتصادية الزراعية ويخلق مجتمعات صناعية وزراعية جديدة ويساهم في حل مشاكل تلوث المياه ويزيد الموارد المائية المصرية ويفتح افاق عمل جديدة لأهالي سيناء ويزيد الانتاج الزراعي بما يساهم في الحد من إرتفاع الاسعار ويضيف موارد اقتصادية جديدة.

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