عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بحر البقر.. السجيني: مصر تسير على طريق النهضة زراعيا وصناعيا

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، إن ملف التعديات على ممتلكات الدولة أمرا خطير، مضيفا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة.

 

أضاف  أحمد السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي واجه بكل قوة التعديات على أملاك الدولة، وكلف كافة مؤسسات الدولة والمحافظين للتصدي للتعديات.

 

أكد  النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، أن محطة معالجة مصرف بحر البقر نقلة نوعية كبيرة وإنجاز حضاري ضخم، مشيرا إلى أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة من أجل المواطن موجودة في كل محافظة. 


أكمل  النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، أن مصر تسير على الطريق الصحيح للنهضة زراعيا وصناعيا.


وفي السياق نفسه أشار النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، إلى أنه تم زيادة الارتفاعات في القري لاستيعاب الزيادة السكانية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح صباح اليوم الاثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

وتُعد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي ٢٠ مليار جنيه وبطاقة انتاجية ٥,٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح ٤٠٠ ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة".​

احمد السجيني مجلس النواب عبد الفتاح السيسي الإدارة المحلية بحر البقر محطة معالجة

موضوعات متعلقة

"فيديوجراف" مبعرفش أطنش.. أبرز تصريحات السيسي خلال افتتاح محطة بحر البقر

ترشيحاتنا

حكم استبدال الذهب بالذهب.. مستشار المفتي يفند مزاعم المتطرفين

برابط الدخول.. بدء تسجيل رغبات المرحلة الثانية لـ الثانوية الأزهرية 2021

بإطلالة شبابية.. سعر ومواصفات بي ام دابليو M850 موديل 2021| صور

عندنا منه كتير.. من هو هيثم حسن الذي رفض تمثيل منتخب مصر من أجل فرنسا ؟

جوجل تتهم الاتحاد الأوروبي بغض الطرف عن آبل وتستأنف ضد غرامة قياسية

التكويد صداع في رأس مجلس الصحفيين |رؤساء 10 جرائد يشعلون الأزمة مجددا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. بكاء دنيا سمير غانم خلال استلام تكريم والديها على المسرح القومي

انكتب لي عمر جديد..نجاة المخرج أحمد خالد أمين من الموت في حادث

بالأسماء .. بيراميدز يطيح بـ 7 لاعبين من الفريق رسميا

خلال ساعات.. حمدي النقاز ينتقل إلى بيراميدز

علاج السحر بشكل نهائي.. كيف تحدى الشيخ الشعراوي السحرة؟

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-9-2021

أول ظهور لـ دنيا سمير غانم بعد وفاة والديها.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القومي للمسرح يكرم لجنة المشاهدة واختيار العروض ويعلن أسماء لجنة التحكيم .. صور

شاهد.. بكاء دنيا سمير غانم خلال استلام تكريم والديها على المسرح القومي

محمود حميدة وإلهام شاهين.. نجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

صور جديدة لـ أنجلينا جولي وذا ويكند تثير الجدل حول علاقتهما

فيديو

فيديو جراف.. انتقادات حادة.. روجينا تتحدث عن أزمة فيديو رقصها مع راغب علامة

فيديوجراف| طوابير البنزين تغزو لندن .. أزمة نقص الوقود تهدد بريطانيا

استعراض تحول لمأساة.. تفاصيل جديدة في واقعة دهس معازيم زفاف الزقازيق "فيديو"

"فيديوجراف" مبعرفش أطنش.. أبرز تصريحات السيسي خلال افتتاح محطة بحر البقر

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ