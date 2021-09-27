بحر البقر.. السجيني: مصر تسير على طريق النهضة زراعيا وصناعيا

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، إن ملف التعديات على ممتلكات الدولة أمرا خطير، مضيفا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة.

أضاف أحمد السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي واجه بكل قوة التعديات على أملاك الدولة، وكلف كافة مؤسسات الدولة والمحافظين للتصدي للتعديات.

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، أن محطة معالجة مصرف بحر البقر نقلة نوعية كبيرة وإنجاز حضاري ضخم، مشيرا إلى أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة من أجل المواطن موجودة في كل محافظة.



أكمل النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، أن مصر تسير على الطريق الصحيح للنهضة زراعيا وصناعيا.



وفي السياق نفسه أشار النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، إلى أنه تم زيادة الارتفاعات في القري لاستيعاب الزيادة السكانية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح صباح اليوم الاثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

وتُعد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي ٢٠ مليار جنيه وبطاقة انتاجية ٥,٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح ٤٠٠ ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة".​