تعرف على السبب الذي أبكى مي كساب ..فيديو

قالت الفنانة مي كساب ، إنه عند اطلاعها علي دورها في مسلسل " عقبال عوضك " قامت بالبكاء لأن والدها كان مريض منذ فترة بسيطة وهذا اثر على نفسيتي ، لافتة ان اخوتها لديها ظروف فوق إرادتهم لذلك هي من تحملت والدها ووالدتها أثناء مرضهم.



وأضافت مي كساب خلال لقائها في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " ، أنها لم تتزوج مبكرا وتزوجت وهي لديها 34 سنة مؤكدة ان خلافتها مع والدتها كانت دائما بسبب الزواج لافتة الي أنها منذ صغرها وهي طموحة وتحب الفن وكانت تشعر أنها ستكون شيء في المستقبل .

وأوضحت مي كساب ، ان مسلسل " عقبال عوضك " كان 5 حلقات وهذا يعتبر سلاح ذو حدين وأصحاب الرأي في مثل هذه الأعمال هم المؤلف والمخرج .