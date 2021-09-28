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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مي كساب: مش بحب الميكب الكتير وبيأثر على مصداقيتي.. فيديو

مي كساب
مي كساب

علقت الفنانة مي كساب  على دورها  في حكاية "عقبال عوضك"  ضمن حكايات مسلسل زي القمر قائلة : " رد فعل الناس فاق التوقعات ومش عارفة أنام ولسه كنت بقول في فرحي أو زعلي مش بعرف أنام  .. مش عارفة أنام إمتى ؟  "

تابعت  مي كساب في   لقاء خاص  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  "المذاع علي قناه " اون اى " :"جايز عشان وقت مابدأت مشواري الفني   مكنش فيه " سوشيال ميديا "  فكن رد الفعل مش بيوصل بسرعة كنا لازم ناخد رد الفعل من نزولنا للشارع وإحتكااكنا بالناس  "

ووجهت شكرها للجمهور قائلة : " بشكل كل الجمهور على رد فعله كل كلمة إتكتب اثرت فيا "

تابعت : " أنا من نوعية الممثلين الي مش بيحبوا يحطوا ميكب كتير مش بقدر استحمله بشكل  يبقى " أوفر " وكنت بفضل أتخانق مع الماكير واققلهم  شيلوه سواء كفنانة وإنسانة  والميك اب الاوفر يؤثر على مصداقية الفنان في أدائها للشخصية "

وكشفت أن شخصية " شادية " في عقبال عوضك"  ضمن حكايات مسلسل زي القمر  لمستها جداً  كونها أقرب لها في اهتمامها بوالدتها قائلة : " مافيش شخصية عملتها إلا ولمست حتة مني  .. خاصة أن شخصية شادية قعدت بمامتها وبعد كده انا عشت الظروف دي مع أمي ودلوقتي قاعدة بأبويا  الي داخل على سن " الزهايمر "  وده شجعني أغوص في  عمق هذه الشخصية "

الفنانة مى كساب مسلسل مي كساب مش عارف حكاية عقبال عوضك الجمهور الزهايمر

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