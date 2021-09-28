مي كساب: مش بحب الميكب الكتير وبيأثر على مصداقيتي.. فيديو

علقت الفنانة مي كساب على دورها في حكاية "عقبال عوضك" ضمن حكايات مسلسل زي القمر قائلة : " رد فعل الناس فاق التوقعات ومش عارفة أنام ولسه كنت بقول في فرحي أو زعلي مش بعرف أنام .. مش عارفة أنام إمتى ؟ "

تابعت مي كساب في لقاء خاص خلال برنامج " كلمة أخيرة "المذاع علي قناه " اون اى " :"جايز عشان وقت مابدأت مشواري الفني مكنش فيه " سوشيال ميديا " فكن رد الفعل مش بيوصل بسرعة كنا لازم ناخد رد الفعل من نزولنا للشارع وإحتكااكنا بالناس "

ووجهت شكرها للجمهور قائلة : " بشكل كل الجمهور على رد فعله كل كلمة إتكتب اثرت فيا "

تابعت : " أنا من نوعية الممثلين الي مش بيحبوا يحطوا ميكب كتير مش بقدر استحمله بشكل يبقى " أوفر " وكنت بفضل أتخانق مع الماكير واققلهم شيلوه سواء كفنانة وإنسانة والميك اب الاوفر يؤثر على مصداقية الفنان في أدائها للشخصية "

وكشفت أن شخصية " شادية " في عقبال عوضك" ضمن حكايات مسلسل زي القمر لمستها جداً كونها أقرب لها في اهتمامها بوالدتها قائلة : " مافيش شخصية عملتها إلا ولمست حتة مني .. خاصة أن شخصية شادية قعدت بمامتها وبعد كده انا عشت الظروف دي مع أمي ودلوقتي قاعدة بأبويا الي داخل على سن " الزهايمر " وده شجعني أغوص في عمق هذه الشخصية "