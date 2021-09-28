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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام لـ 2 والمؤبد لـ4 من عناصر الإرهابية في الدقهلية لقتلهم شابا وإصابة والده

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

 


قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، أمس، بإعدام شخصين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، بالسجن المؤبد علي 4 متهمين آخرين، وذلك لاتهامهم بقتل "محمد رجب محمد سليمان"،27 عاما، موظف فرد أمن بكلية أصول الدين بالمنصورة جامعة الأزهر في غضون عام 2014، وإصابة والده 57 عاما، موظف أمن بكلية جامعة الأزهر بالمنصورة والمقيمان بقرية منشية بطاش مركز تمي الامديد، بحروق متنوعة، بعد إشعال النار فيهم حال عودتهما من أعمالهم كحرس إداري في الكلية.


صدر الحكم برئاسة المستشار حسين عبد الكريم قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار محمد عبد الغفار، والمستشار ياسر عبد القادر، وبحضور أحمد سمير عوض وكيل النيابة، سكرتارية محمد عيسى عمر ومحمد رضوان عوضين ووليد الكردي سكرتارية النيابة.


وحكمت بإعدام كل من: أحمد محمد فوزي أبو الهدى، ومعاذ جمال السيد عامر بالإعدام شنقا، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية في قرار إعدامهما، وعاقبت المحكمة 4 متهمين آخرين بالسجن المؤبد.


ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في يوم 25 سبتمبر 2014 الساعة التاسعة صباحا وحال ركوب المجني عليهما "الابن ووالده" دراجة نارية على طريق "كوم الدربى – تلبانة"بدائرة مركز المنصورة فوجئوا بالمتهمين يلقون عليهم زجاجات مولوتوف وهو ما تسبب في امساك النياران في الابن والموتوسيكل وجري نقل كل من الأب والابن إلي المستشفى وتوفي الابن بعد 12 يوم، من محاولة العلاج فيما أصيب الأب بحروق وجرى علاجه.

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