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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:- 
العظمى الصغرى
القاهرة 31 21
الاسكندرية 29 19
وادى النطرون 30 20
طنطا 30 21
شبين الكوم 31 21
دمنهور 30 20
بلطيم 29 23
مطروح 27 22
السلوم 28 21
سيوة 30 16
بورسعيد 29 23
دمياط 28 22
الزقازيق 31 21
المنصورة 30 20
الاسماعيلية 31 20
السويس 31 20
العريش 29 21
رفح 29 20
رأس سدر 31 22
نخل 29 18
نويبع 31 25
طابا 29 22
كاترين 26 15
الطور 31 23
شرم الشيخ 34 26
الغردقة 33 26
مرسى علم 34 25
الفيوم 31 21
بنى سويف 32 21
المنيا 32 20
أسيوط 32 19
سوهاج 33 22
قنا 34 23
الأقصر 34 23
أسوان 35 24
ادفو 35 24
أبوسمبل 34 24
الوادى الجديد 34 19
شلاتين 34 24
ابو رماد 33 25
حلايب 31 25
رأس حدربة 31 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:-
العظمى الصغرى
مكة 42 27
المدينة 41 30
الرياض 36 23
المنامة 35 29
ابوظبى 37 31
الدوحة 36 30
الكويت 40 23
دمشق 30 14
بيروت 29 26
عمان 26 16
القدس 24 20
غزة 28 22
بغداد 38 22
مسقط 34 32
صنعاء 26 15
الخرطوم 39 28
طرابلس 29 22
تونس 30 20
الجزائر 26 19
الرباط 26 14

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:- 
العظمى الصغرى
انقرة 24 10
اسطنبول 23 17
اسلام اباد 34 24
نيودلهى 33 23
جاكرتا 32 25
بكين 24 16
كوالالمبور 32 23
طوكيو 26 19
اثينا 29 18
روما 29 16
باريس 20 11
مدريد 26 14
برلين 17 13
لندن 16 10
مونتريال 17 09
موسكو 09 05
نيويورك 25 16
واشنطن 27 16
نواكشوط 34 25
اديس ابابا 22 11
 

 

حالة الطقس خبراء هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية

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