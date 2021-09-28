غادة إبراهيم: إيناس الدغيدي حولت ندوة تكريم علي بدرخان إلى فرح بلدي

كشفت الفنانة غادة إبراهيم، لموقع صدى البلد، تفاصيل مشكلتها مع المخرجة إيناس الدغيدي، خلال ندوة تكريم المخرج علي بدرخان، في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وقالت غادة إبراهيم: "أنا جايه من شارع فؤاد، والطريق أخد مني ساعة؛ علشان أحضر ندوة الأستاذ علي بدرخان، فجأة لقينا التورتة وموسيقى صاخبة، وتحولت الندوة إلى فرح بلدي، لا تليق بندوة تكريم".

وأضافت غادة إبراهيم: "كل الناس اللي بتحترم نفسها؛ خرجوا برة القاعة، ورئيس المهرجان كان منزعج للغاية".

وأوضحت:" لم يحدث حوار مباشر بيني وبين إيناس الدغيدي، ولكن كل من حولي سمعوا رسالتي، وكانوا مؤيدين لكلامي".

وأوضحت غادة إبراهيم :" أنا كنت في الصف العاشر في الخلف؛ علشان جيت بعد ما الندوة بدأت، وإيناس الدغيدي كانت في الصف الأول، بعد اعتراض أمير أباظة رئيس المهرجان عليها 4 مرات، وهى ماسكة الميكروفون مش راضية تسيبه".

وأكملت غادة إبراهيم: "تحولت الندوة اللي بيتكرم فيها قيمة زي علي بدرخان، من كلام حلو بيتقال عن ذكرياته، وإنه كان بينُط من على السور ويسرق ساندويتشات، والناس كانت بتضحك من قلبها، وكل واحد كان محضر له سؤال في حبه وتكريمه، والدورة التي تحمل اسمه؛ إلى برنامج شيخ الحارة، تحدث معها رئيس المهرجان وأخبرها أن ذلك ليس حوارا في برنامج، وكل واحد له سؤال واحد".

واستطردت: "بعد كده اللي جنبها خدوا الميكروفون وتحدثوا في نفس السياق، فرئيس المهرجان أنهى الندوة، ولم يستطع الآخرون توجيه أسئلة للمخرج علي بدرخان".

هجوم غادة إبراهيم على إيناس الدغيدي

هاجمت الفنانة غادة إبراهيم، المخرجة إيناس الدغيدي، خلال ندوة تكريم المخرج علي بدرخان في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وجاء الاعتراض؛ نتيجة لمحاورة إيناس الدغيدي، للمخرج علي بدرخان، دون أن تترك مجالا لأصدقائه الآخرين في الحديث، وقالت": "احنا جايين نكرم أستاذنا يا جماعة، حد ياخد منها المايك".

وتواجد عدد من النجوم في ندوة التكريم، منهم مدير التصوير محسن أحمد، المنتج محمد العدل، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، المخرج هاني لاشين، والمخرجة إيناس الدغيدي، الفنانة ‘لهام شاهين، المخرج مجدي أحمد علي، المخرج عمر عبد العزيز.

وحكى علي بدرخان عن دخوله عالم الإخراج، وقال: “إنه شعر أن لديه إحساس توصيل المعلومة، وهذا من أهم كوادر المخرج وطريقة تعامله مع فريقه، بجانب خبرته في التعامل مع الشباب؛ نتيجة لشقاوته في الجامعة، فتحمَّس لتجربة عالم الإخراج”.

وأضاف علي بدرخان: "أنا لا أقوم بعمل أفلام تأتي من مؤلفين، أنا من أكتب، ولدي أعمال في منزلي لا أستطيع أن أصنعها بسبب الإنتاج، وحينما أشاهد أعمال هذه الأيام؛ أجد أنها مأخوذة من أفلام أجنبية".