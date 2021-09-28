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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إغلاق حكومي جديد ينتظر الولايات المتحدة بسبب الجمهوريين

الكونجرس
الكونجرس

تسبب أعضاء الحزب الجمهوري من أعضاء مجلس الشيوخ في عرقلة تشريه يهدف إلى  رفع سقف الدين الحكومي وتفادي إغلاق حكومي جديد بعد الـ3 من ديسمبر المقبل.

ووافق على التشريع 48 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ، ورفضه 50، حيث كان هذا التشريع يحتاج إلى 60 صوتا لتمريره.

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وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من احتمال عجز الولايات المتحدة عن سداد الديون إن لم يتم رفع سقف الدين الحكومي بحلول 1 أكتوبر، عندما تبدأ السنة المالية الجديدة.

وفي غياب الضوء الأخضر لرفع سقف الدين، ستستنفد الخزانة الأمريكية قدراتها للاقتراض خلال الفترة بين 15 أكتوبر و4 نوفمبر على الأرجح.

وأصبحت الولايات المتحدة في حاجة ملحة للتمويل، حيث ينتهي التمويل المخصص حتى الآن في 3 ديسمبر، ويهدد الحكومة إغلاق جديد بعد هذا الموعد إن لم يتم التصويت على التشريعات الضرورية بشأن التمويل.

الخزانة الأمريكية سداد الديون الحزب الجمهوري مجلس الشيوخ الولايات المتحدة

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