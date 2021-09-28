أسعار الدواجن والبط في الأسواق اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر

ننشر أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، والتي رصدتها عدسة “صدى البلد”.

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 30 جنيها مقابل 23 جنيها بالمزارع، فيما وصل البلدي منها إلى 50 جنيها، بينما استقر سعر البانيه عند 80 جنيهاً للكيلو.

كمل سجل سعر البط 60 جنيها للكيلو و الحمام الكبير 70 جنيها، والأرانب 60 جنيها.

وأضاف حسين، أن هناك ارتفاعا طفيفا فى الأسعار مؤكدا أن حركة البيع والشراء متوسطة

جدير بالذكر أن منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والبالغ عددها نحو 1300 منفذ ، تطرح الدواجن المجمدة، علاوة على أنواع اخري من الطيور المجمدة ،بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وبأسعار مخفضة حوالى 20% عن السوق الخارجي .