استعدادا لبدء العام الدراسي.. دورات تدريبية للزائرات الصحيات بفرع التأمين الصحى بدمياط

محافظة دمياط

نظم فرع التأمين الصحى بدمياط ، عدد من الدورات التدريبية للزائرات الصحيات بالمحافظة وشملت زائرات دمياط ودمياط الجديدة وكفرسعد وفارسكور والزرقا والسرو.

تاتى تلك الدورات التدريبيه في اطار الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا وبناء على تعليمات الدكتور احمد حسن عثمان مدير فرع التامين الصحى بدمياط.

شملت الدورات التدريبية، مكافحة العدوى داخل المدارس وكذلك الاجراءات الاحترازية للطلاب داخل المدارس واداب السعال والحقن الامن والتطعيمات المختلفة، وكذلك التعرف على الامراض المعدية وطرق الوقاية منها والتاكد من توافر المستلزمات الخاصة بمكافحة العدوى وكذلك التغذية الصحية والعادات السليمة للغذاء ، كما تم التدريب على الاسعافات الاولية .

كما شملت الدورات التدريبية الاستعداد لمبادرة الانيميا والفحص الشامل والتطعيمات والاجراءات الوقائية للطلاب.

وقد قام بالتدريب والقاء المحاضرات كلا من الدكتور محمد فايد مسئول الصحة المدرسية بالتامين الصحى والدكتور عاصم الشوبكى مسئول مكافحة العدوى ورئيس قسم التمريض .

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