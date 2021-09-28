صافرة تونسية لإدارة ودية مصر وليبيريا

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مهمة إدارة مباراة منتخب مصر وليبيريا “الودية”، المقرر لها بعد غد، الخميس، على ستاد برج العرب، ضمن استعدادات الفراعنة لمواجهتي ليبيا، في تصفيات كأس العالم، إلى طاقم تحكيم تونسي.

ويدير الحكم التونسي يوسف السرايري مباراة مصر وليبيريا، ويعاونه كل من يامن الملولشي وفوزي الجريدي، ويسري بوعلي حكما رابعا.

يذكر أن الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني، أعلن قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية، بجانب خوض مباراتى ليبيا بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وضمت القائمة 24 لاعبا هم:



حراس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (الزمالك)، ومحمد بسام (طلائع الجيش)، ومحمد صبحي (فاركو)، وفى خط الدفاع أحمد فتوح (الزمالك)، ومحمد عبد الشافي (الزمالك)، ومحمود حمدي - الونش - (الزمالك)، وأيمن أشرف (الأهلي)، وعلي جبر (بيراميدز)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، وأحمد توفيق (بيراميدز)، وأكرم توفيق (الأهلي)، ولاعبو الوسط: حمدي فتحي (الأهلي)، وعمرو السولية (الأهلي)، وطارق حامد (الزمالك)، ومهند لاشين (طلائع الجيش)، محمد مجدي - أفشة - (الأهلي)، وعبد الله السعيد (بيراميدز)، وفى الهجوم محمد شريف (الأهلي)، ومصطفى فتحي (الزمالك)، ورمضان صبحي (بيراميدز)، وإبراهيم عادل (بيراميدز)، وأحمد زيزو (الزمالك)، وأحمد سمير (طلائع الجيش).

وقرر كيروش استبعاد عمر جابر وصلاح محسن من قائمة المنتخب الأخيرة التى كانت متواجدة مع حسام البدري المدير الفنى السابق.

وكان كيروش أعلن قائمة المحترفين المنضمين لقائمة المنتخب لمواجهتى ليبيا، وتضمنت كلا من محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازي (الاتحاد السعودي)، وأحمد حسن كوكا (كونيا سبور التركي)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومصطفى محمد (جالاطا سراي التركي)، وسام مرسي (ايبسويتش الإنجليزي)، وعمر مرموش (شتوتجارت الألماني)، وأحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)، وكريم حافظ (يني مالتيا التركي).