التعليم العالي تعلن فتح باب التقدم لمنح تشيفننج للعام الأكاديمي 2022/2023

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أفاد المركز الثقافى البريطانى بفتح باب التقدم لمنح تشيفننج للعام الأكاديمى 2022/2023 الممولة بالكامل من مكتب الشئون الخارجية والكومنولث والتنمية للحصول على درجة الماجستير لمدة عام واحد فى أى من الجامعات الرائدة فى المملكة المتحدة، وتمنح للقادة البارزين أو الناشئين فى جميع مجالات الدراسة.

وأوضحت أنه يتم التقدم لها عبر الانترنت على الموقع الالكترونى .

وأشارت إلى أن الموعد النهائى لاستلام الطلبات: 2 نوفمبر2021 الساعة 12 بتوقيت جرينتش، علمًا بأن الطلبات الواردة بعد هذا التاريخ لن يتم النظر إليها.

بينما للإطلاع على كافة الارشادات عبر الانترنت ، ومعرفة مدى استيفاء سيادتكم لمعايير الاختبار ولمعرفة المزيد حول البرنامج الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد.

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

