عن إزالة التعديات.. أحمد موسى: الحكومة عندها معلومات عن جميع المواطنين

قال الإعلامي أحمد موسى إنه بعد حديث الرئيس السيسي أمس الإثنين خلال افتتاح محطة مصرف بحر البقر، عن التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية، بدأت الوزارات في تنفيذ إزالة التعديات في عدة محافظات، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن 25 محافظة نفذت اليوم إزالات فورية على النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن وزير الري أكد تنفيذ موجات كبرى للتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل للوصول إلى نيل بلا تعديات.

ووجه الإعلامي أحمد موسى خلال قناة صدى البلد، رسالة إلى القائمين على إزالة التعديات بضرورة الأخذ في الاعتبار الحالة الاجتماعية للمواطنين، موضحا «المواطن الذي لا يملك بيتا غير البيت المخالف الذي يعيش فيه، ينبغي التأكد من صحة ادعائه»: «الحكومة عندها معلومات عن جميع المواطنين وتعرف من معاه ومن ممعهوش».

وأردف الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي لبى نداء الشعب وأنقذ الوطن من الجماعة الإرهابية وكانت تلك «الطبطبة الأولى» والجيش المصري حمى الشعب من الاحتلال الإخواني وهي «الطبطبة الثانية» أما «الطبطبة الثالثة» فهي ما تشهده مصر من تطوير في مختلف القطاعات: «في حياة بتتعمل لـ100 مليون».

وتابع أحمد موسى أن مشروع تطوير الريف المصري ساهم في تحسين حياة 58 مليون مواطن، موضحا أن جميع المصريين استفادوا بشكل مباشر من الخدمات التي تقدمها الدولة، ويجب الحفاظ على تلك الإنجازات من خلال منع التعديات.