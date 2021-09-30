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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاب من الدقهلية يفوز بالمركز الثاني عالميا فى حفظ القرآن.. ويؤكد: حلمي تحفيظ أكبر عدد من الأطفال.. شاهد

الشاب أكمل عبدالله
الشاب أكمل عبدالله

منحه الله صوتا عذبا و موهبه رائعة، أنه الشاب أكمل عبدالله البالغ من العمر 21 عاما  طالب بكليه الشريعه والقانون "اللغات الاجنبيه" بجامعه الازهر هدفه هو ان يحفظ اكير عدد القرأن الكريم  وتعاليم الاسلام الجميله والطيبه فقد حفظ  كتاب الله منذ صغره ، وقرر ان يعلم الشباب والاطفال القران الكريم والتلاوات ويعلمهم مبادئ الدين الصحيح .

اكمل عبد الله ذو 21 عاما ابن قرية القباب الصغرى التابعه لمركز دكرنس بمحافظه الدقهليه حيث تحدث لصدى البلد قائلا"  انه حفظ القران الكريم كاملا وانه منذ طفولته بدء ذلك  وهو في سن صغيره ويدين بالفضل لوالده ووالدته والتحق بكليه الشريعه والقانون اللغات الاجنبيه جامعه الازهر وهدفه كذلك تعليم الشباب والاطفال حفظ القران الكريم نجودا حيث قام باستئجار حضانه لتعليم فيها الشباب والاطفال القران الكريم ".

حصل  اكمل على المركز الثاني في مسابقه القران الكريم على مستوى العالم ويقرأ القران باكثر من طريقه سواء مصريه او سعوديه او غيرها وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وتمنى ان يعلم العديد من ابناء قريته و القرى المجاوره القران الكريم .

واضاف أكمل بأنه فور تخرجه سيحصل  على الماجستير والدكتوراه بأمر الله اضافه لاستكمال المسيره بتحفيظ اكبر عدد من الاطفال والشباب القران الكريم خاصه انه يقوم بتعليمهم القران وهو طالب في الصف الثاني الثانوي اضافه الى انه يقوم بألقاء الخطب فى صلاة الجمعة. 


وقدم نماذج رائعه من الاطفال والشباب الذين تعلموا على يديه حفظ القران الكريم مجودا منهم من ختم القران الكريم ومنهم من حفظ اجزاء وتميزوا بالصوت الجميل والترتيل.

لينك البث 

جامعة الأزهر محافظة الدقهلية صلاة الجمعة مسابقة القرآن الجمعة الصف الثاني الثانوي حفظ القرآن الكريم صغير كلية الشريعة كلية الشريعة والقانون

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