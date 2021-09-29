تفوق فرق براعم قطاع الناشئين بنادي زد في وديات اليوم

تطورت فرق براعم قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي زد، خلال مبارياتهم الودية التي أقيمت مساء الثلاثاء؛ في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد.



وتواجد علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بالنادي، علي التواجد ومتابعة المباريات الودية التي أقيمت، بصحبة تامر حفني نائب رئيس القطاع و احمد عبدالله المشرف العام على الكرة.

وفاز فريق 2009 على نظيره صيد أكتوبر، بأربعة أهداف دون رد بقيادة محمد عبد العزيز ، وعبد السلام إبراهيم مدربا عاما ، وإسلام عبد العزيز مدربا ، محمد رجب عبده مدرب حراس مرمى ، ومصطفى شومان إداريا.



وأحرز الأهداف كل من :

يوسف باسم

محمد الخطيب

ياسين شريف

كريم محمود

وفاز فريق 2010 على فريق مصر الجديدة للإسكان بهدفين دون رد بقيادة أحمد معوض ، ومحمد كمال مدرب عام ، ومؤمن أحمد أبو سريع مدربا ، ومصطفى محمود مدرب حراس مرمى ، ومحمد عبد الكريم إداريا.

واحرز هدفي فريق 2010 كل من :

محمد عادل مودريتش

يوسف ميسي



وتعادل فريق 2011 مع فريق مصر الجديدة للإسكان ، بنتيجة هدفين لكل فريق بقيادة محمود صادق ، وعماد عثمان مدربا عاما ، وسامح حسين مدربا ، ومحمد الشحات مدرب حراس مرمى ، ومحمد بهاء إداريا.

واحرز هدفي الفريق كلا من:

عمر حماده

عبدالله محمد