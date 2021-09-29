أخبار الرياضة| حسم مستقبل الدوري الجديد 2 أكتوبر.. الدحيل يعرض 2.5 مليون دولار سنويا على "معلول"

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الأخبار المهمة، منذ الساعات الأولى من مدار صباح اليوم الأربعاء، حول الرياضة المحلية، والعربية، والعالمية، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أكد شريف صالح، عضو رابطة الأندية المحترفة، أنه لا يوجد تعارض بين رابطة الأندية واتحاد الكرة، وسيكون هناك تنسيق بين الطرفين في الفترة المقبلة.

أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن نادي الدحيل القطري عرض مبلغ 2.5 مليون دولار على التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي، لضمه بداية من الموسم الجديد في ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم المقبل.

أكد الإعلامي محمد فاروق، مسؤولو النادي الأهلي، فتحوا الباب أمام فكرة انضمام النجم المغربي أشرف بن شرقي، جناح وهداف الزمالك، في نهاية الموسم؛ عقب انقضاء عقده مع الفريق الأبيض.

قال وائل جمعة مدير الكرة بـ منتخب مصر الأول، إن محمد صلاح لاعب الفراعنة المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، هو قائد الفريق القومي؛ عندما تجتمع الكتيبة بأجمعها.