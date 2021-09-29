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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| حسم مستقبل الدوري الجديد 2 أكتوبر.. الدحيل يعرض 2.5 مليون دولار سنويا على "معلول"

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الأخبار المهمة، منذ الساعات الأولى من مدار صباح اليوم الأربعاء، حول الرياضة المحلية، والعربية، والعالمية، والتي جاء أبرزها كالتالي:

 

عضو رابطة الأندية المحترفة: حسم مستقبل الدوري الجديد السبت المقبل

أكد شريف صالح، عضو رابطة الأندية المحترفة، أنه لا يوجد تعارض بين رابطة الأندية واتحاد الكرة، وسيكون هناك تنسيق بين الطرفين في الفترة المقبلة.

 

الدحيل يطرح 2.5 مليون دولار راتبا سنويا على "معلول".. والأهلي يرفع عرضه

أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن نادي الدحيل القطري عرض مبلغ 2.5 مليون دولار على التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي، لضمه بداية من الموسم الجديد في ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم المقبل.

 

الأهلي يفتح الباب أمام أشرف بن شرقي

أكد الإعلامي محمد فاروق، مسؤولو النادي الأهلي، فتحوا الباب أمام فكرة انضمام النجم المغربي أشرف بن شرقي، جناح وهداف الزمالك، في نهاية الموسم؛ عقب انقضاء عقده مع الفريق الأبيض.

 

محمد صلاح "الكابتن".. وائل جمعة يكشف موعد انضمام المحترفين لمعسكر منتخب مصر

قال وائل جمعة مدير الكرة بـ منتخب مصر الأول، إن محمد صلاح لاعب الفراعنة المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، هو قائد الفريق القومي؛ عندما تجتمع الكتيبة بأجمعها.

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