بدء التصويت بالحزب الحاكم في اليابان لاختيار خليفة رئيس الوزراء

بدأ الحزب الحاكم في اليابان التصويت، اليوم الأربعاء، لاختيار خليفة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يوشيهيدي سوجا، مع جولة إعادة محتملة بين كبار المتنافسين، وزير التطعيم تارو كونو ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا، وفقا لإحصاء مبكر لأصوات الأعضاء.

وقال كونو، للصحفيين قبل التصويت: "لقد فعلت ما ينبغي علي فعله. سأنتظر الآن فقط الحكم".

بينما قال كيشيدا على حدة: "إنني مقتنع بفوزي"، حسبما أوردت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية.

ومن المتوقع أن يصبح رئيس الحزب الجديد رئيس الوزراء المقبل لليابان، إذ يتمتع الحزب الليبرالي الديمقراطي بأغلبية في مجلس النواب القوي بالبرلمان، لكن التنافس أوجد حالة من عدم اليقين السياسي في اليابان مع أربعة مرشحين.

ويترشح على المنصب الأعلى: كونو (58 عاما) ، وهو وزير الدفاع والخارجية السابق الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، وكيشيدا، ووزيرة الداخلية السابقة ساناي تاكايشي (60 عاما) من المحافظين المتطرفين، وسيكو نودا (61 عاما)، من الجناح الليبرالي المتضائل في الحزب.