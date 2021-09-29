صراع الصدارة يشعل قمة يوفنتوس وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالي نظيره تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس وتشيلسي يتقاسمان صدارة المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا، برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وتفوق تشيلسي على زينيت سانت بطرسبرج (1-0) بالجولة الأولى، بينما هزم فريق يوفنتوس نظيره مالمو بثلاثية نظيفة.

وبدأ يوفنتوس الموسم بشكل ضعيف ولم يحقق أي فوز في أول أربع مباريات في الدوري لأول مرة في 60 عاما، وسيخوض مباراة تشيلسي دون العديد من اللاعبين المصابين.

ويأمل مدرب يوفنتوس أن يمنح ذلك فريقه دفعة أمام تشيلسي.

ويدخل يوفنتوس المباراة دون الثنائي الهجومي باولو ديبالا وألفارو موراتا، لذا قال أليجري المدير الفني، إنه لا يوجد أي بديل سوى إشراك مويس كين كرأس حربة صريح.

كما تحوم الشكوك حول رابيو الذي لا يزال موقفه من المشاركة أمام تشيلسي غير مؤكد حتى الآن.

ويفتقد تشيلسي لخدمات ريس جيمس وكريستيان بوليسيتش وماسون ماونت، بسبب الإصابة، أما الفرنسي نجولو كانتي، مصاب بفيروس كورونا المستجد.