ترتيب الدوري الإيطالي بعد سقوط روما وفوز يوفنتوس ونابولي

فاز فريق نابولي على نظيره كالياري بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإيطالي.

حقق فريق لاتسيو فوزا هاما روما بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الايطالي.

فاز فريق يوفنتوس على ضيفه سامبدوريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب، أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ترتيب الدوري الإيطالي :

1- نابولي 18 نقطة .

2- ميلان 16 نقطة .

3- إنتر ميلان 14 نقطة .

4- روما 12 نقطة .

5- فيرونتينا 12 نقطة .

6- لاتسيو 11 نقطة .

7- أتالانتا 11 نقطة .

8- إمبولي 9 نقاط .

9- يوفنتوس 8 نقاط .

10- بولونيا 8 نقاط .

11- تورينو 7 نقاط .

12- ساسولو 7 نقاط.

13- أودينيزي 7 نقاط.

14- هيلاس فيرونا 5 نقاط.

15- سامبدوريا 5 نقاط .

16- جنوي 5 نقاط .

17- سبيزيا 4 نقاط .

18- فينيزيا 3 نقاط.

19- كالياري نقطتين .

20- ساليرنيتانا نقطة وحيدة .