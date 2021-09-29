محافظ أسيوط: إزالة 373 حالة تعديات خلال الموجة 18.. والحملات مستمرة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن إجمالي حالات الإزالة للتعديات على أراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء والمجاري المائية بالمحافظة بلغت 373 حالة إزالة حتى اليوم ضمن فعاليات الموجة الـ 18 لإزالة التعديات .

وكلف محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات الازالة وفقًا للخطة الموضوعة لاستهداف إزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسئولين في أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية والتصدى لأي محاولة يقوم بها المخالفون وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية واستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشيراً الى المتابعة الدورية لتنفيذ الإزالات أولاً بأول تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – إنه تم تكليف اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة بترأس حملة إزالة مكبرة بمشاركة المهندس ياسر عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للرى بالمحافظة وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وبالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط ،حيث استهدفت الحملة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بتلك المخالفات على ترعة عبدالرسول الواقعة بقرية نجع سبع بمركز أسيوط وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين وتم إحالة تلك المحاضر للنيابة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم ولمنع تكرار تلك المخالفات مرة أخرى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات وخاصة على المجارى المائية ونهر النيل وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

ولفت إلى عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أية تعديات دون استثناء والتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى "نيل بلا تعديات" وبناء على التنسيق الذى تم مع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري خلال زيارته الأخيرة للمحافظة لتفقد وافتتاح بعض مشروعات تبطين الترع بمركزى الفتح وأبوتيج وكوبري 149 على الترعة السوهاجية والتأكيد على استكمال أعمال إزالة كافة التعديات على نهر النيل والتوسع في مشروع تبطين الترع بالمحافظة.



وأضاف محافظ أسيوط إلى أن حملات الإزالة مستمرة بكافة قرى ومراكز المحافظة ضمن أعمال الموجة الـ 18 لازالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتعديات على نهر النيل والمجارى المائية وتمكنت حتى الآن من تنفيذ 373 حالة إزالة بإجمالي مساحة 27 ألف و115 مترا مربعا مباني و224 فدانا و8 قراريط أرض زراعية وتمثلت إزالة التعديات على أراضي "أملاك الدولة والطرق والري وجميع جهات الولاية" لافتًا إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.



كما أعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.