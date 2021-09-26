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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لمواجهة السيول والأمطار

محافظ أسيوط: تجارب ميدانية وسيناريوهات لإدارة الأزمة استعدادا لفصل الشتاء

صدى البلد

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن انتهاء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من كافة الاستعدادات لاستقبال فصلي الخريف والشتاء ولمواجهة السيول والأمطار المتوقعة واتخاذ كافة التدابير والاحتياجات اللازمة للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين. 

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وأشار محافظ أسيوط إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة مخرات السيول وسدود الإعاقة وجسور الحماية بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للري بالمحافظة فضلًا عن متابعة كافة أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول وتنفيذ سيناريوهات إدارة أزمة مبكرة لمتابعة جاهزية الأجهزة التنفيذية والاستعدادات في حالة سقوط الأمطار أو حدوث سيول واتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الاحتياجات اللازمة والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة المعدات المعنية والتأكد من جاهزيتها ووضع جميع المعدات في حالة تأهب قصوي للتعامل مع أي أمطار غير متوقعة.


وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب الإعلام اليوم - إلى أن إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة في حالة انعقاد دائم وجاهزية لمواجهة أية أزمات ومتابعات مستمرة للأحوال الجوية بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية وغرفة ازمات التنمية المحلية ومجلس الوزراء على مدار 24 ساعة للوقوف بصفة دائمة علي حالة الطقس ومعرفة التنبؤات بسقوط الأمطار علي مستوي الجمهورية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لافتاً إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء. 


وأوضح محافظ أسيوط إنه تم التنسيق مع مديرية الري بالمحافظة وتكليف المهندس ياسر عبدالرحيم وكيل وزارة الري لنهو كافة الاستعدادات لمواجهة أية أمطار أو سيول محتملة خلال فصلي الخريف والشتاء لافتًا إلى إنه يوجد بالمحافظة 43 سد إعاقة و6 جسور حماية و1 بحيرة تخزين موزعة على مراكز المحافظة المختلفة ويتم المرور عليها بصفة مستمرة وتكثيف أعمال الصيانة والتطهير لكافة التجهيزات والمواقع كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة وكافة المركبات ومراجعة البالوعات والمصارف وتوزيع معدات كسح وشفط المياه وسيارات الحماية المدنية والإسعاف والإطفاء بالأماكن المختلفة والخطرة (لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري) بالإضافة إلى نشر جميع فرق الطوارئ والمتابعة الميدانية وفرق التطهير ومتابعة المحطات على كل مواقع العمل حسب أولوية المواقع بكافة التخصصات (المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها) فضلاً عن تكليف إدارة المرور باتخاذ كافة التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة تداعيات الطقس ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق.


وبناء على تكليفات الوزير المحافظ تابع العميد محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد تنفيذ سيناريو إدارة ازمة سيول بنفق السلام بحي شرق بمشاركة أيمن محروس رئيس الحب ويحيى زكريا أبورحمة مدير إدارة الأزمات بالمحافظة ونواب رئيس الحي ومسئويى شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمرور والجهات التنفيذية المشاركة وتم إجراء تجارب شفط المياه من أسفل النفق وتسيير الحركة المرورية والاستعانة بكافة المعدات اللازمة.
يذكر أن محافظة أسيوط تستقبل شكاوى المواطنين والبلاغات عن أية حالات طارئة من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس أب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة أية أزمات محتملة مع نشر كافة البيانات والنشرات الإعلامية بصفة مستمرة على الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك فضلًا عن التواصل مع كافة وسائل الإعلام الرسمية لإطلاعهم على أية مستجدات.

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محافظ أسيوط اللواء عصام سعد الشتاء فصل الشتاء مواجهه السيول الامطار مخرات السيول

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