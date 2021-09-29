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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية تطالب الموظفين والعمال بسرعة التطعيم بلقاح كورونا والاستجابة للحملة

النائبة مايسة عطوة،
النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب

طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، الموظفين والعمال بسرعه الاستجابة للتطعيم بلقاح كورونا، وذلك لحمايتهم من الإصابة بالفيروس ، خاصة مع أقتراب الموجه الرابعة للفيروس، والذي يعتبر هو أشد فتكًا وسريع الانتشار عن الموجات السابقة.

 

وأكدت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن الموجة الرابعة التي بدأت خلال الفترة الأخيرة ومتوقع زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة يستوجب الأمر مزيد من الحرص من قبل العمال والموظفين والتسجيل للحصول على اللقاح، وعدم التهاون في تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية المنصوص عليها.

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وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن تهاون العمال في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، والتطعيم بلقاح، سيكلف الدولة الكثير من الأثار السلبية خاصة وأنه سيؤثر بالسلب على الحركة الإنتاجية للدولة، مما يترتب عليه تراجع معدلات الاقتصاد المصري.

وشددت البرلمانية، على إصدار كتاب دوري الي كل الوزارات بعدم السماح بدخول العاملين الغير مطعمين خلال شهرين او تقديم pcr كل ثلاثة أيام، ويأتي كل ذلك في إطار الحفاظ على صحتهم مكن الإصابة بالفيروس.

لقاح كورونا الإجراءات الاحترازية الموظفين فيروس كورونا الإقتصاد المصرى

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