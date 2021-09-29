لدعم مشروعات الطاقة الخضراء.. "الاستثمار الأوروبي" يقرض هولندا 500 مليون يورو

وقع بنك الاستثمار الأوروبي اليوم على قرض بقيمة 500 مليون يورو مع شركة أورستيد Ørsted العالمية -الرائدة في مجال الطاقة الخضراء- بهدف دعم برنامج مشاريع الطاقة المتجددة في هولندا والإسراع في الانتهاء من إنشاء مزارع الرياح بروسيل 1 و2 ( Borssele 1 & 2) قبالة الساحل الهولندي.



وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، كريس بيترز، إن مشروعات الطاقة المتجددة تكتسب أهمية كبيرة في الوقت الحالي، وفقا لبيان للبنك اليوم "الأربعاء".



وأكد بيترز التزام البنك بتوفير التمويل طويل الأجل للاستثمارات القوية التي تساهم في أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي وضمان الانتقال الآمن للطاقة الخضراء وإزالة الكربون بشكل كامل في أوروبا، وكذلك توفير تمويل البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا والتوربينات، فضلا عن إنشاء أكبر مجمعات للرياح في أوروبا بهدف خفض أسعار طاقة الرياح.



يذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي قدم ما يقرب من 1.9 مليار يورو في شكل قروض لمشاريع التنمية في هولندا في عام 2020.

وتعتبر شركة أورستد العالمية -ومقرها الرئيسي في الدنمارك- أحد أكبر شركات الطاقة استدامة في العالم بحسب مؤشر كوربوريت نايتس لعام 2021 ضمن 100 شركة عالمية مستدامة في العالم وتم الاعتراف بالشركة كرائد عالمي في العمل المناخي في قائمة CDP لتغير المناخ.