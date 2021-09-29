مصطفى حامد: كلوسيز يقوى المناعة ويجعلها قادرة على مواجهة الفيروسات

قال الدكتور مصطفى حامد، المستشار الطبي لشركة AMD، إن كلوسيز يحتوى على الأوميجا 3، مؤكدا أنه يساهم بشكل فعال في تقوية المناعة والتي بدورها يمكنها مواجهة الفيروسات.

وأضاف مصطفى حامد، خلال لقائه ببرنامج "مصر أحلى" المذاع على قناة "صدى البلد 2" تقديم الإعلامية وفاء طولان، أن "فيتامين أ" يعطي قوة للأغشية المخاطية للفم والأنف، مشيرا إلى أن كلوسيز يعمل على تقوية المناعة بشكل كبير.

وأكد مصطفى حامد، أن كلوسيز يدخل في علاج كل الامراض، منوهاُ أن كلوسيز يساعد الأمهات على حل مشاكل الوهن والضعف لأطفالهن وجميع أفراد الأسرة، موضحا أن جميع الأطفال اعتادوا على التجمعات واللعب، لذلك الجسم يحتاج إلى فيتامينات لتقوية المناعة وتزويد الطاقة، مشيراً إلى أن كلوسيز يضم جميع الفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

كلوسيز يعتمد على الاستمرارية

ونوه المستشار الطبي لشركة amd، أن كلوسيز يعتمد على الاستمرارية، مشيراً إلى أن مصدر كلوسيز هو نيوزيلندا، لافتاً إلى أن كافة تستورد كلوسيز من نيوزيلندا.