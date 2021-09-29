مخرج "المطران كابوتشي": نهدي الفيلم إلى روح الفنان فاروق الفيشاوي

عُرض الفيلم السوري "المطران" للمرة الثانية ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، بحضور بطل العمل رشيد عساف والمخرج باسل الخطيب، إضافة إلى مجموعة من صناع الفن منهم هاني لاشين، وزوجته، وعمر عبد العزيز.



المخرج باسل الخطيب، تحدث عن سبب تحمسه لعمل فيلم عن “المطران كابوتشي”، قائلًا “حينما اتصل بي الأمير أباظة لعرض للفيلم في الإسكندرية قلت له اانني سأهدي الفيلم الي روح الفنان فاروق الفيشاوي، الذي عملت معه من قبل واعرف انه كان يحلم بتلك الشخصية”.



الفيلم يعرض ضمن مسابقة الأفلام الطويلة العربي المتوسطي لدول البحر المتوسط، وبطولة رشيد عساف ، يحيي بيازي ، باسل حيدر ، ترف التقي ، ليا مباردي ، سامية جزائري ، نادين قدروة ، أمال سعد الدين ، أحمد رافع ، حسن دوبا ، محمود خليلي ، أميرة برازي ، هافال حمدي ، محمود الويسي ، ربيع جان.



والفيلم تدور أحداثه عن "ايلاريون كبوجي"، السوري الأصل، الحلبي المولد، بعد أن أنهى دراسته اللاهوتية في معهد القديسة حنة في القدس في آواخر أربعينيات القرن الماضي، وكان شاهدًا حيًا على نكبة فلسطين ومأساة شعبها عام 1948 ، يعود إلى المدينة المقدسة عام 1965 مطرانًا للروم الملكيين الكاثوليك، ليكون شاهدًا على استمرار المأساة ونكسة حزيران 1967 وسقوط القدس كاملة بيد الإحتلال، ولتبدأ مرحلة هامة من حياته، كان فيها من جهة، راعيًا صالحًا لشئون رعيته وكنيسته، ومن جهة أخرى، مناضلًا في سبيل استعادة الشعب الفلسطيني حريته وحقوقه الإنسانية المشروعة، حيث حكم من قبل سلطات الاحتلال بتهمة نشاطه السياسي ودعمه للمقاومة، في محاكمة تاريخية تعتبر من أشهر محاكمات القرن العشرين، وسجن إثرها لمدة أربع سنوات.

أحداث فيلم المطران :



يسلط الفيلم الضوء على هذه الفترة من حياة المطران الثائر، وعلى سنوات المعتقل التي كابد فيها شتى أنواع العذاب والمعاناة دون أن يتنازل عن مواقفه الوطنية والإنسانية، قبل أن يتدخل الفاتيكان لاطلاق سراحه المشروط بابعاده عن فلسطين ومنعه من زيارة أي دولة عربية وعدم ممارسته لأي نشاط سياسي، لكن حياة المطران كبوجي لم تكن لتتوقف عند هذه اللحظة.