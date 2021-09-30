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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العجوز الصياد بطور سيناء.. يعيش بالغناء والأمل على موانئ خليج السويس.. شاهد

الصياد المغني
الصياد المغني

العم ناصر السيسي ٦٤ سنة الصياد العجوز الذي يعمل بالبحر ولكنه يعيش علي الغناء للوطن ربما يصبر علي توقف الصيد في أشهر المنع وعندما تهب الرياح ولكنه لا يتوقف عن الغناء في الأفراح وفي كورال قصر الثقافة وحفلات النصر والبطولة يغني للبطل والشهيد للقائد والرئيس .


يقول ناصر السيسي أنه جاء، لطور سيناء بحثا عن أحد الأشخاص الذي احتال في مبلغ مالي فوقع في عشق طور سيناء وعاش فيها صياد يغني في كل مكان وكذلك في إحياء حفلات المحافظة في ذكري عودة طابا لحضن الوطن.

وأضاف الصياد العجوز أنه قام بتأليف أغنية بالألحان والغناء للرئيس السيسي عندما افتتح قناة السويس الجديدة من أجل الأجيال القادمة .


وأشار العجوز الصياد المغني أنه سافر معظم دول العالم عن طريق البحر والصيد ولكنه اختار أن يستقر في طور سيناء ويغني في كل مكان مشيرا إلي أن الغناء يسعده وتابع السيسي إلي أن الصيد يحتاج للصبر والغناء .


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ناصر السيسي المغني

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طور سيناء العجوز الصياد ناصر السيسي اخبار المحافظات اخبار سيناء كورال قصر الثقافة الصياد العجوز

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