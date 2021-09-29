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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أيمن سوسان: سوريا حققت إنجازات في حربها على الإرهاب

سوريا
سوريا

أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان أنه بعد الإنجازات التي حققتها سوريا في الحرب على الإرهاب لا يمكن لأي كان أن يفرض عليها شيئا لا يراعى مصالحها الوطنية، مشيراً إلى أن التغير الدولي حيالها فرضه فشل المشروع الأمريكي الغربي نتيجة صمود السوريين وتضحياتهم.

 

وقال سوسان في مقابلة مع قناة السورية الليلة هناك انطباع اليوم بضرورة إشاعة أجواء من الهدوء على الساحة الدولية وهذا بدأ يتجلى بشكل واضح في أعقاب رحيل الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب وقمة الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن فى جنيف والاتصالات المستمرة مع المسؤولين الروس والتي تهدف بالأساس إلى ضبط التوتر المتصاعد في العلاقات بين القوتين العظمى ين بحسب وكالة الأنباء السورية سانا .

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وأوضح سوسان أنه لا بد أن يكون لهذه الأجواء انعكاس على مجمل الأوضاع الدولية وما يهمنا منها في المقام الأول الأوضاع في سوريا.

 

ولفت إلى أن التغير الدولي حيال سورية فرضه فشل المشروع الأمريكي الغربي على سورية بفعل صمود السوريين وتضحياتهم ودعم الحلفاء الأمر الذى وجه ضربة قاسية لنظام القطبية الأحادية وعزز الدور الروسي على الساحة الدولية.

سوريا معاون وزير الادارة الامريكية وزير الخارجية والمغتربين المشروع الأمريكي الخارجية السورية

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