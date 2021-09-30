بأسهل الخطوات.. طريقة عمل دونتس الدجاج والجبنة

دونتس الدجاج والجبنة من الأطباق الجانبية الشهية و اللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فيمكنك إعداد و تقديم دونتس الدجاج والجبنة لأطفالك .

فقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل دونتس الدجاج والجبنة في المنزل.

مقادير دونتس الدجاج والجبنة



صدور دجاج مفرومين

بطاطس مسلوقه و مهروسه

نصف كوب بقسماط

بصل اخضر

فص ثوم

بصل

ملعقه كبيره نشا

ملح و فلفل

نصف كوب جبن بارميزان او رومي مبشور

ل للتغطية:

بيض

بقسماط

دقيق

مايونيز و كاتشب

زيت للقلي

للتقديم

خس

بطاطس ويدجز



طريقة تحضير دونتس الدجاج والجبنة



- ثم يشكل الخليط على شكل الدونتس ويدخل الفريزر حتى يجمد

- ثم يغطى بالدقيق والبيض والبقسماط

- ويقلى في زيت قلي غزير

- ويقدم ساخنا مع المايونيز والكاتشب والخس والبطاطس