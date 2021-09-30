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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل دونتس الدجاج والجبنة

طريقة عمل دونتس
طريقة عمل دونتس الدجاج والجبنة

دونتس الدجاج والجبنة من الأطباق الجانبية الشهية و اللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فيمكنك إعداد و تقديم دونتس الدجاج والجبنة لأطفالك .

 

فقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل  دونتس الدجاج والجبنة في المنزل.

 

 

مقادير دونتس الدجاج والجبنة


صدور دجاج مفرومين 

بطاطس مسلوقه و مهروسه 

نصف كوب بقسماط 

بصل اخضر 

فص ثوم

 بصل 

ملعقه كبيره نشا 

ملح و فلفل 

نصف كوب جبن بارميزان او رومي مبشور

 

 ل للتغطية:

بيض 

بقسماط 

دقيق 

مايونيز و كاتشب 

زيت للقلي 

 

للتقديم

خس 

بطاطس ويدجز 

 


طريقة تحضير دونتس الدجاج والجبنة


- ثم يشكل الخليط على شكل الدونتس ويدخل الفريزر حتى يجمد

- ثم يغطى بالدقيق والبيض والبقسماط

- ويقلى في زيت قلي غزير

- ويقدم ساخنا مع المايونيز والكاتشب والخس والبطاطس

 

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