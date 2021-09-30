بأسهل الخطوات.. طريقة عمل دونتس الدجاج والجبنة

دونتس الدجاج والجبنة من الأطباق الجانبية الشهية و اللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فيمكنك إعداد و تقديم دونتس الدجاج والجبنة لأطفالك .
فقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل دونتس الدجاج والجبنة في المنزل.
مقادير دونتس الدجاج والجبنة
صدور دجاج مفرومين
بطاطس مسلوقه و مهروسه
نصف كوب بقسماط
بصل اخضر
فص ثوم
بصل
ملعقه كبيره نشا
ملح و فلفل
نصف كوب جبن بارميزان او رومي مبشور
ل للتغطية:
بيض
بقسماط
دقيق
مايونيز و كاتشب
زيت للقلي
للتقديم
خس
بطاطس ويدجز
طريقة تحضير دونتس الدجاج والجبنة
- ثم يشكل الخليط على شكل الدونتس ويدخل الفريزر حتى يجمد
- ثم يغطى بالدقيق والبيض والبقسماط
- ويقلى في زيت قلي غزير
- ويقدم ساخنا مع المايونيز والكاتشب والخس والبطاطس