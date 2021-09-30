صادروا تروسيكل منه.. تحقيقات موسعة في مصرع بائع دواجن بأرض اللواء

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع بائع دواجن عقب مشادة كلامية مع موظف بحي العجوزة بمنطقة ارض اللواء.



واشارت التحقيقات والتحريات الاولية انه اثناء قيام حملة من حي العجوزة بازالة الاشغالات بمنطقة ارض اللواء قام احد الموظفين بمصادرة تروسيكل لبيع الدواجن فحاول مالكه اثنائه عن مصادرة التروسيكل وبضاعته فرفض الموظف وحدثت مشادة كلامية بينهما قام على اثرها الموظف بدفع البائع ليسقط على الارض ثم يلفظ انفاسه الاخيرة.

اضافت التحريات باشراف اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث والعميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة ان البائع البالغ من العمر ٦٠ عاما فارق الحياة فور سقوطه حيث رجحت التحريات اصابته بازمة قلبية ولا توجد بجسده اية اصابات.

تحفظت قوات الامن برئاسة العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث الدقي والعجوزة على موظف الحي الذي تشاجر مع البائع المتوفى وتمت احالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.