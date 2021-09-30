متابعة ترسم شيكو بالأبيض والأسود.. والأخير يشاركها لجمهوره

شارك الفنان شيكو، جمهوره ومتابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة جديدة له.

وظهر شيكو، في الصورة علي بورتريه رسمها له أحد متابعيه، مما نال اعجاب متابعيه.



يذكر أن آخر أعمال شيكو مسلسل "اللعبة 2 - ليفل الوحش" والذي عُرض عبر منصة "شاهد VIP" في يناير 2021، وشارك في بطولته النجوم: هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، أحمد فتحي، محمد ثروت، ومحمد أوتاكا، ورانيا يوسف وغيرهم، وأشرف على كتابة العمل فادي أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، من إخراج معتز التوني.