علبة كشري تتسبب في طعن طفل لصديقه بسكين في سوهاج

أصيب طفل في منتصف العقد الثاني من العُمر بطعنة نافذة في البطن، عقب تعدي أحد أصدقاءه عليه بواسطة آلة حادة “سكين”؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلالهما على "علبة كشري"، بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من مستشفى طما العام مفاده وصول الطفل “شريف. ا - 13 عامًا - مقيم بندر طما”، مُصاب بطعنة نافذة وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، نظرًا لخطورة حالته.

وبالانتقال والفحص تبين تعدي صديقه "محمد .ش" عليه بواسطة سكين، اثر نشوب خلاف بينهما على "علبة كشري".

تم إلقاء القبض على الطفل المتهم، والتحفظ على السلاح المُستخدم في الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.