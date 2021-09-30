تعليق إسلام الشاطر على تسريب عقد محمد الشناوي حارس الأهلي

علق إسلام الشاطر نجم النادي الاهلي السابق ، على تسريب عقد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

ويتقاضى حارس وقائد الأهلي، بموجب العقد المُسرب في إحدى الصحف، والموقع في نوفمبر 2020، مبلغ 6 ملايين و655 ألف جنيه في العام الأول، تزيد 600 ألف جنيه سنويا، ليتخطى مجموع ما يتقاضاه خلال 5 مواسم، حوالي 37 مليون جنيه.

وقال إسلام الشاطر عبر قناة الأهلي "لا أعلم مدى صحة هذا العقد ولكن بفرض أن العقد المسرب صحيح فلماذا يتم نشره الآن؟".

وأضاف الشاطر عبر قناة ناديه: " لماذا تعلم مصر كلها الآن قيمة عقد الشناوي؟ هذا الأمر يخص اللاعب وناديه فقط".

وتابع: "الشناوي يفكر في الملعب فقط ولذلك تطور مستواه في الأعوام الماضية".