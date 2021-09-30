أزمة جديدة داخل الزمالك.. انقطاع شيكابالا عن التدريبات.. تفاصيل

كشف الإعلامي إسلام صادق عن أزمة كبيرة داخل نادي الزمالك، بشأن قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، مشيرا إلى أن اللاعب كان منقطعا عن تدريبات القلعة البيضاء".

وقال صادق خلال برنامجه "البريمو" عبر قناة "TeN": "شيكابالا انقطع عن حضور تدريبات نادي الزمالك الماضية، وذلك في ظل الأزمات المالية الكبيرة التي يعاني منها الأبيض ، فضلاً عن رغبة اللاعب في تعديل عقده مع القلعة البيضاء".

وأضاف: ''عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بنادي الزمالك أُجبرَ على تدريب شيكابالا منفرداً في المنزل، وذلك بعد رفض اللاعب حضور تدريبات الفريق في الآونة الأخيرة، وبعلم الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون".