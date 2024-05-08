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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

عزاء والدة كريم عبد العزيز بمسجد الشيخ زايد | غدا

صدى البلد

قررت أسرة كريم عبد العزيز اقامة عزاء والدته التي رحلت اليوم بعد صراع مع المرض غدا الخميس بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بدلا من يوم الجمعة.

حرصت نقابة المهن التمثيلية، على تقديم واجب العزاء فى وفاة والدة النجم كريم عبد العزيز، التى رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

وقالت فى بيان لها "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والاسى والدة الفنان كريم عبد العزيز، وصلاة الجنازة غدًا الخميس ظهرًا من مسجد الرحمن الرحيم، صلاح سالم، والعزاء يوم الجمعة بمسجد الشرطة - الشيخ زايد، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة للدكتور اشرف زكى ومجلس الإدارة بخالص التعازى لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

قررت اسرة والدة الفنان كريم عبد العزيز منع تصوير الجنازة، وهو الأمر الذي شددوا عليه في إعلان الوفاة، حسبما جاء في بيان من المكتب الإعلامي للفنان.

وكتبوا:"إنا لله وإنا إليه راجعون ، انتقلت الي رحمة الله تعالى / السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة النجم كريم عبدالعزيز وستشيع الجنازة غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر.

وتابعوا:"ونهيب ونؤكد علي الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا علي حرمة الموت وذلك بناء علي طلب الأسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء ..

حرص النجم أحمد السقا على تقديم العزاء للنجم كريم عبد العزيز في وفاة والدته السيدة سهير عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا اليوم.

وكتب السقا عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة أخى وصديق عمرى كريم عبد العزيز، اللهم اغفر لها وارحمها و اجعلها من أهل الجنة، برجاء قراءة الفاتحة و الدعاء".

أعلنت الإعلامية بوسي شلبي، منذ قليل وفاة السيدة سهير عبدالعزيز، والدة الفنان كريم عبدالعزيز.

وكتبت بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، قائلة: «البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة، سهير عبدالعزيز، والدة الفنان كريم عبدالعزيز».

وأضافت: «وتشييع الجنازة غدا الخميس ٥/٩ من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر إن شاء الله».

 

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وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز.. والجنازة غدا من مسجد الرحمن الرحيم

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