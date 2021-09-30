فتوح: أنا وكيل كارتيرون ومن أتيت به للزمالك.. ولا توجد عروض للنقاز وأوباما

كشف حازم فتوح وكيل اللاعبين، كواليس جلب باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، إلى القلعة البيضاء، مشيراً إلى أن حمدي النقاز ويوسف أوباما لاعبا الزمالك، لا يمتلكان عروض.

وقال فتوح في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس2": "حتى هذه اللحظة لم يصل لحمدي النقاز أي عروض، وحدث محادثات شخصية من شخص مقرب من نادي بيراميدز للنقاز، وإذا لم يرفع القيد عن الزمالك، ستكون الصفقة بعقد ثلاثي بين الزمالك وبيراميدز واللاعب".

وأضاف: "لا يوجد أي عروض لأوباما وهذا كلام موجه، والزمالك يحتاج لكل اللاعبين".

وتابع: "أنا وكيل كارتيرون وأنا من جلبته لنادي الزمالك وانا وكيله في هذا العقد، واتواصل معه في المعسكر والعلاقة جيدة، وكنت اتابع خطوة بخطوة تجديده مع حسين لبيب".

وأتم وكيل اللاعبين تصريحاته: "ما يهمني في النهاية علاقتي بنادي الزمالك، وحسين لبيب تواصل معي في التليفون، ولم أقل أنه سذهب للامارات بل ان كان هناك عروض له، وهو تمسك بالنادي وستستمر الصداقة بيننا".