عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فتوح: أنا وكيل كارتيرون ومن أتيت به للزمالك.. ولا توجد عروض للنقاز وأوباما

كارتيرون
كارتيرون

كشف حازم فتوح وكيل اللاعبين، كواليس جلب باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، إلى القلعة البيضاء، مشيراً إلى أن حمدي النقاز ويوسف أوباما لاعبا الزمالك، لا يمتلكان عروض.

وقال فتوح في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس2": "حتى هذه اللحظة لم يصل لحمدي النقاز أي عروض، وحدث محادثات شخصية من شخص مقرب من نادي بيراميدز للنقاز، وإذا لم يرفع القيد عن الزمالك، ستكون الصفقة بعقد ثلاثي بين الزمالك وبيراميدز واللاعب".

وأضاف: "لا يوجد أي عروض لأوباما وهذا كلام موجه، والزمالك يحتاج لكل اللاعبين".

وتابع: "أنا وكيل كارتيرون وأنا من جلبته لنادي الزمالك وانا وكيله في هذا العقد، واتواصل معه في المعسكر والعلاقة جيدة، وكنت اتابع خطوة بخطوة تجديده مع حسين لبيب".

وأتم وكيل اللاعبين تصريحاته: "ما يهمني في النهاية علاقتي بنادي الزمالك، وحسين لبيب تواصل معي في التليفون، ولم أقل أنه سذهب للامارات بل ان كان هناك عروض له، وهو تمسك بالنادي وستستمر الصداقة بيننا".

حازم فتوح باتريس كارتيرون نادي الزمالك حمدي النقاز يوسف أوباما

ترشيحاتنا

طبيب الزمالك يكشف كواليس إصابة محمد عبد الشافي

فتوح: أنا وكيل كارتيرون ومن أتيت به للزمالك.. ولا توجد عروض للنقاز وأوباما

عمره عامان.. وفاة طفل بجرعة زائدة من الكوكايين بعد يأس الأطباء من إنقاذه

آخر وقت لصلاة الصبح.. احرص عليه لتحصل على الثواب

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم 30-9-2021

رسميا.. جوجل تحظر أشهر تطبيقاتها من العمل على هذه الهواتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

بشرى سارة لأصحاب الدراجات الآلية.. قرار حكومي جديد بشأن التراخيص

غدا..غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ 10 مساء

غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز علي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

طلبوا مليون جنيه..القصة الكاملة لخطف طالب القليوبية وهروبه من الشباك.. شاهد

إيهاب جلال: سعداء بفوز الوكرة القطرى الأول وهدفنا حصد لقب البطولة العربية

زوجة أحمد سعد تقبل يده على الهواء بعد رسالة خاصة من الفنان|شاهد

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. أين التقت دنيا سمير غانم بالأميرة ديانا؟| قصة صورة جمعتهما معا

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

أحمد شيبة يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها هذا الاسم

بطل عروس أسطنبول .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

فيديو

ليتصدر اسمهم "الترند".. شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم

نيزك يضرب مدينة أمريكية وسط حالة رعب تنتاب السكان ..ما القصة؟ |فيديو

الفنان توفيق عبد الحميد من الانزلاق الغضروفي وكورونا إلى عملية النصب.. ما القصة

دهستها تريلا وأمر السيسي بعلاجها.. والد الطالبة منة الله يعلن وفاة ابنته

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ