وصول أول شحنة مساعدات إنسانية من الصين إلى أفغانستان

تسلم القائم بأعمال وزير شؤون اللاجئين والمرحلين الأفغاني خليل الرحمن حقاني الدفعة الأولي من مساعدات الصين الإنسانية إلى كابول.

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم /الخميس/، أنه من المقرر توزيع المساعدات على المحتاجين في أفغانستان من خلال وزارة اللاجئين والعائدين.

وقال السفير الصيني في كابول وانج يو، خلال لقائه حقاني، إن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني قبل حلول فصل الشتاء.

وكتب في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "هذه المساعدة تدل على الصداقة العميقة للشعب الصيني مع الشعب الأفغاني وتدل على دور الصين كدولة مهمة".

وتشمل المساعدات بطانيات وملابس دافئة توزعها السلطات المختصة على النازحين مع اقتراب فصل الشتاء.

وكانت الصين قد تعهدت في وقت سابق بتزويد الشعب الأفغاني بـ 5ر1 مليون دولار معونة غير مشروطة ومليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا.