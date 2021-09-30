عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سيد حنفي: بيان الأزهر الشريف طمأننا على صحة فضيلة الإمام الأكبر

سيد طه حنفى ،عضو
سيد طه حنفى ،عضو مجلس النواب

أكد النائب سيد طه حنفى عضو مجلس النواب أن بيان الأزهر الشريف بشأن الحالة الصحية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف طمأننا وطمأن كل محبى فضيلة الإمام الأكبر من مختلف دول العالم.

 

وقال "حنفى" فى بيان له أصدره اليوم لقد أحسن الأزهر الشريف صنعاً بإصدار هذا البيان المهم خاصة بعد الأنباء المتضاربة وغير الحقيقية بشأن الحالة الصحية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب متمناً أن يمن الله عز وجل بالشفاء العاجل لفضيلته .

txt

30 أكتوبر القادم.. الأزهر الشريف ينظم قافلة طبية بقرى ومدن أسوان

txt

التهابات بالعمود الفقري| شقيق شيخ الأزهر يكشف تطورات صحة الإمام الأكبر

ووجه النائب سيد حنفى طه تحية قلبية للأمام الأكبر ولدوره الكبير فى قيادة مؤسسة الأزهر الشريف فى خدمة الاسلام والمسلمين فى العالم كله ونشر صحيح الدين الاسلامى الحنيف ومواجهة جميع الافكار الارهابية والتكفيرية المتطرفة مؤكداً أن الأزهر الشريف وإمامه الأكبر يحظى بمكانة مرموقة اقليمياً وعربياً وافريقياً وعالمياً .

 

وكانت مشيخة الأزهر قد أكدت فى بيان لها، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى جلسات علاج طبيعى على العمود الفقرى فى أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، بعد أن تلقى توصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين بالسفر إلى ألمانيا؛ لإجراء فحوصات دقيقة على منطقة الظهر والعمود الفقري، وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنه بحاجة إلى علاج طبيعى مكثف على الفقرات القطنية.. وفضيلته الآن بخير والحمد لله.

 

ويقدر الأزهر الشريف بكل اعتزاز المشاعر النبيلة، والدعوات الصادقة، والمحبة الحقيقية التى أظهرتها جماهير المصريين والمسلمين من حول العالم لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

 

ومن المقرر أن يغادر فضيلة الإمام الأكبر مطلع الأسبوع المقبل، متوجها إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة فى أعمال قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان (الإيمان والعلم؛ نحو مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ)، فى 4 من أكتوبر، والمشاركة أيضا فى اجتماع قادة الأديان بشأن التعليم تحت عنوان (نحو اتفاق عالمى من أجل التعليم) فى الخامس من أكتوبر والذى يوافق يوم المعلم العالمي.

 

سيد طه حنفى مجلس النواب الازهر الشريف أحمد الطيب الإمام الاكبر

ترشيحاتنا

وزيرة التعاون تبحث تعزيز العلاقات مع المديرة الإقليمية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

ضبط أكثر من 184 طن لحوم ودواجن واسماك فاسدة خلال سبتمبر..تفاصيل

سيدة بلا قلب.. ربة منزل تنتقم من جارها بقتل طفله في أسيوط

هل يجوز للمرأة المسح على الحجاب في الوضوء.. الإفتاء تجيب

20 اختصاصا لـ المجلس الأعلى للإعلام| تعرف عليها

74سنة العمر المتوقع للبقاء علي قيد الحياة فى مصر عام 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

هيئة الدواء المصرية تعلن إدراج مواد جديدة في جدول المخدرات‎‎

بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد لنادي الزمالك

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

الجريدة الرسمية تنشر أربعة قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء

يا فرحة ما تمت.. حكاية عريس مات ليلة الحنة بالبحيرة

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز علي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. أين التقت دنيا سمير غانم بالأميرة ديانا؟| قصة صورة جمعتهما معا

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

أحمد شيبة يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها هذا الاسم

بطل عروس أسطنبول .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

فيديو

فيديو جراف.. الإجابة تونس.. من هي نجلاء بودن أول رئيسة وزراء عربية

فيديو جراف.. بحجم علبة.. ناسا تطلق قمرا صناعيا لمهمة جديدة.. تعرف عليه

ليتصدر اسمهم "الترند".. شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم

لحظة انفجار نيزك في سماء الولايات المتحدة الأمريكية .. ما القصة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ