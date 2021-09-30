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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 171 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج

إزالة التعديات بسوهاج
إزالة التعديات بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 171 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن المرحلة الأولى من الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات، والتي بدأت يوم الاثنين 13 سبتمبر وتستمر حتى 3 أكتوبر المقبل.

 

وياتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة لمواجهة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

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وكشف "الفقي" أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، أسفرت عن إزالة 115 حالة تعدي على أراضي مباني بمساحة 10 آلاف و 475 متر مربع بالإضافة إلى إزالة 56 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 41 فدان و10 قراريط.

 

وشدد محافظ سوهاج، على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.

سوهاج الاراضى الزراعية المرحلة أملاك

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