تجديد وصيانة مبنى الإسكان الطلابي الخارجي بجامعة سوهاج

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أعمال التجديد والصيانة التخصصية لمبنى الرعاية "الإسكان الخارجي" للطلاب التابع للمدن الجامعية، يصاحبه المهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية، والدكتور احمد عبدالغني مدير المدينة الجامعية للطلاب، وعلي عبدالحميد مدير مبني الرعاية، ومحمود محمد اسماعيل ممثل عن الشركة المنفذة للأعمال.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق إن الجامعة تحرص علي توفير كافة السبل والإمكانات المتاحة لضمان راحة الطلاب وتهيئة مناخ آمن يساعدهم على الاستذكار والتفوق، مضيفاً انه بلغ تكلفة اعمال الصيانة 2 مليون جنيه، وذلك بهدف تهيئة المبنى بشكل يليق بطلاب الجامعة قبل انطلاق العام الجامعي الجديد، مشدداً على الالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم، والاهتمام بمناطق الخدمات والتهوية داخل المبنى لتجنب حدوث أي أضرار صحية للطلاب.

ومن جانبه أوضح المهندس حسين محمدين أن المبنى مخصص لطلاب كليتي الصيدلة والتمريض، لافتاً أن أعمال الصيانة التخصصية تشمل دورات المياه وبعض الغرف الملحقة بالمبنى والممرات المؤدية إلى الغرف الرئيسية، علي ان يتم تسليم المبنى لإدارة المدن الجامعية قبل بداية العام الدراسي الجديد لبدء التسكين الفعلي به.

جدير بالذكر أن مبنى الرعاية " الإسكان الخارجي" يقع بمدينة ناصر خارج الحرم الجامعي القديم، ومكون من 4 طوابق ويسع لـ 108 طلاب.