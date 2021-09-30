عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجديد وصيانة مبنى الإسكان الطلابي الخارجي بجامعة سوهاج

مبنى الاسكان الطلابي
مبنى الاسكان الطلابي الخارجي

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أعمال التجديد والصيانة التخصصية لمبنى الرعاية "الإسكان الخارجي" للطلاب التابع للمدن الجامعية، يصاحبه المهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية، والدكتور احمد عبدالغني مدير المدينة الجامعية للطلاب، وعلي عبدالحميد مدير مبني الرعاية، ومحمود محمد اسماعيل ممثل عن الشركة المنفذة للأعمال.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق إن الجامعة تحرص علي توفير كافة السبل والإمكانات المتاحة لضمان راحة الطلاب وتهيئة مناخ آمن يساعدهم على الاستذكار والتفوق، مضيفاً انه بلغ تكلفة اعمال الصيانة 2 مليون جنيه، وذلك بهدف تهيئة المبنى بشكل يليق بطلاب الجامعة قبل انطلاق العام الجامعي الجديد، مشدداً على الالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم، والاهتمام بمناطق الخدمات والتهوية داخل المبنى لتجنب حدوث أي أضرار صحية للطلاب.

txt

انتخاب محمود المتيني نائباً لرئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية فى الشرق الاوسط

txt

مجلس جامعة عين شمس يحتفل بإنجازات الجامعة خلال الفترة الماضية

ومن جانبه أوضح المهندس حسين محمدين أن المبنى مخصص لطلاب كليتي الصيدلة والتمريض، لافتاً أن أعمال الصيانة التخصصية تشمل دورات المياه وبعض الغرف الملحقة بالمبنى والممرات المؤدية إلى الغرف الرئيسية، علي ان يتم تسليم المبنى لإدارة المدن الجامعية قبل بداية العام الدراسي الجديد لبدء التسكين الفعلي به.

جدير بالذكر أن مبنى  الرعاية " الإسكان الخارجي" يقع بمدينة ناصر خارج الحرم الجامعي القديم، ومكون من 4 طوابق ويسع لـ 108 طلاب.

الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج أعمال التجديد والصيانة للمدن الجامعية المهندس حسين محمدين

ترشيحاتنا

سيدة بلا قلب.. ربة منزل تنتقم من جارها بقتل طفله في أسيوط

هل يجوز للمرأة المسح على الحجاب في الوضوء.. الإفتاء تجيب

20 اختصاصا لـ المجلس الأعلى للإعلام| تعرف عليها

74سنة العمر المتوقع للبقاء علي قيد الحياة فى مصر عام 2021

اجتماع طارئ في برشلونة لحسم مصير كومان

الأكبر بالعالم | مظاهر احتفال ضخمة الليلة في "إكسبو 2020 دبي"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيئة الدواء المصرية تعلن إدراج مواد جديدة في جدول المخدرات‎‎

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد لنادي الزمالك

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

الجريدة الرسمية تنشر أربعة قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء

يا فرحة ما تمت.. حكاية عريس مات ليلة الحنة بالبحيرة

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز علي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. أين التقت دنيا سمير غانم بالأميرة ديانا؟| قصة صورة جمعتهما معا

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

أحمد شيبة يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها هذا الاسم

بطل عروس أسطنبول .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

فيديو

فيديو جراف.. الإجابة تونس.. من هي نجلاء بودن أول رئيسة وزراء عربية

فيديو جراف.. بحجم علبة.. ناسا تطلق قمرا صناعيا لمهمة جديدة.. تعرف عليه

ليتصدر اسمهم "الترند".. شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم

لحظة انفجار نيزك في سماء الولايات المتحدة الأمريكية .. ما القصة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ