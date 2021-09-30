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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتقمت من الأب والجد في الابن|حبس ربة منزل متهمة بذبح طفل بأسيوط

مديرية أمن أسيوط
مديرية أمن أسيوط

قررت نيابة ديروط في أسيوط، اليوم الخميس، حبس ربة منزل متهمة بذبح طفل وإلقاء جثته في  الزراعات بمنطقة العرقوب بمركز ديروط، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية الأمن بأسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من أهالي مركز ديروط بالعثور على جثة طفل مذبوح ملقاة بالزراعات.

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (ربة منزل – مقيمة بذات القرية) وذلك لسابقة حدوث مشاجرة بينها وأهلية المجنى عليه لخلافات الجيرة قام خلالها (والد المجنى عليه) بالتعدى عليها بالسب فضلاً عن تشهيره الدائم بها أمام الأهالى.

وبمواجهة المتهمة إعترفت بإرتكابها الواقعة لذات السبب ، حيث عقدت العزم على قتل الطفل للإنتقام من والده وجده، وفى سبيل ذلك أعدت سلاح أبيض "سكين" وإستدرجت الطفل حال لهوه بالقرب من مسكنه وإصطحبته للزراعات محل العثور عليه وقامت بالإعتداء عليه بإستخدام السلاح الأبيض ، مما أدى إلى وفاته ، كما أرشدت عن الآداة المستخدمة.

وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

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