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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

راكبة عراقية تتعرض لأزمة قلبية بصالة ركاب مطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

ألغت سلطات مطار القاهرة الدولي، سفر راكبة عراقية، اليوم الخميس، بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة داخل المطار، أثناء إنهاء إجراءات السفر الخاصة بها، وتم نقلها للمستشفى.

 

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه أثناء انهاء اجراءات سفر الراكبة العراقية ( ض. م. ا ) وبرفقتها اثنين من أبناءها، فوجئ العاملين بمطار القاهرة بعرضها لوعكة صحية مفاجئة داخل صالة السفر، على الفور تم استدعاء أطباء الحجر الصحى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، بالفحص تبين تعرضها لأزمة قلبية حادة.

 

على الفور تم استدعاء إسعاف المطار لإحضار سيارة لنقلها إلى أقرب مستشفى بالقرب من المطار، وتم إلغاء سفرها المقرر على طائرة الخطوط العراقية المتجهة إلى العراق، وإلغاء سفر ونجليها أيضا لحين تماثلها الشفاء.

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