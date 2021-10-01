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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديو جراف| حريق هائل بمصنع مبيدات حشرية بالعاشر.. ما القصة؟

صدى البلد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة على حريق نشب بمصنع للمبيدات الحشرية بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان؛ بعد الدفع بـ15 سيارة إطفاء ، فضلا عن سيارات إسعاف.

إصابة 27 شخصا.. إخماد حريق هائل بمصنع مبيدات حشرية بالعاشر من رمضان

وأكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن حريق تم الانتهاء من أعمال الإطفاء، وجارٍ حاليا أعمال التبريد الكلي لمكان نشوب الحريق.

 

وأضافت المتحدثة الرسمية بمحافظة الشرقية، أن الحالات المصابة جراء الحريق بمصنع المبيدات الحشرية بلغت 27 حالة، وتم نقل 3 منهم لمستشفى بلبيس المركزي، و12 لمستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، فيما تم إسعاف 12 آخرين بموقع حريق دون حاجة إلى نقلهم لمستشفى.

حريق هائل بوحدة مرور جمصة واحتراق عدد من السيارات

 

غرفة عمليات

يذكر أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام  قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حريق بمصنع مبيدات حشرية بالمنطقة الصناعية الثانية وتم إخماد الحريق وإجراء عمليات التبريد  بواسطة  رجال الحمايه المدنية دون وقوع وفيات.

مصدر طبي

أكد مصدر طبى مسئول بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، إصابة 28 عاملا بكدمات وحروق واختناقات مشيرا إلى تحويل 13 مصابا مستشفى التأمين الصحى، وإسعاف 12 آخرين بمكان الحريق، ونقل 3 حالات آخرين لمستشفى بلبيس العام. 

وتلقى اللواء محمد والي  مدير أمن الشرقية ، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع لإنتاج البيرسول بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان.


الحماية المدنية


وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية بـ 13 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، فيما أسفر عن إصابة 28 عاملًا بحالات اختناق، وكدمات وحروق بسبطة، وجار إسعافهم ومحاولة السيطرة على النيران.

وللمزيد حول التعرف على الحريق .. تابع الفيديو جراف التالي:
 

قوات الحماية المدنية محافظة الشرقية سيارة إطفاء سيارات إسعاف مدير امن الشرقية

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