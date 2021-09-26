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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق هائل بوحدة مرور جمصة واحتراق عدد من السيارات

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة  على حريق هائل نشب بحضانة السيارات بوحدة مرور جمصة مساء اليوم، مما تسبب فى تصاعد النيران والأدخنة لارتفاع كبير فى الجو واحتراق عدد من السيارات .

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وكان اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية قد تلقى اخطارا من اللواء ايهاب عطية مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اخطار لادارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بوحدة المرور بجمصة.

وانتقل مدير الأمن وقوات الحماية المدنية لمكان الحريق وتبين أنه نشب فى منطقة حضانة السيارات وأنه انتشر بسبب البنزين والزيوت الموجوده بالسيارات.

وأكدت مصادر أمنية أنه تم السيطرة على الحريق بعد ساعة من نشوبه ولم يمتد لأى أماكن أخرى وأن الخسائر فى عدد من السيارات المحتجزة.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق وتم ندب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق

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