واحدة بلدياتي بتسفر الناس|ننشر أقوال ضحية هجرة غير شرعية إلى إيطاليا

ينفرد موقع صدي البلد بنشر أقوال احد ضحايا الهجرة غير الشرعية عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية ومنها بحرا الي البحر الأبيض المتوسط لدولة إيطاليا.

و حصل صدى البلد علي نص أقوال نبيل عبدالحميد ، ٣١ عاما سائق احد ضحايا تهريب المهاجرين، الذي أكد انه لم يكن يعلم شيئا عن تجريم السفر بطريق الهجرة غير شرعية.

وقال عبدالحميد ، اثناء سماع أقواله في تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية:"اللي حصل ان انا كنت عايز اسافر ايطاليا علشان اشتغل وفي الفترة الاخيرة ، سمعت ان في واحدة بلدياتي اسمها الحاجة عزة بتسفر الناس بمقابل مبالغ مالية".

واضاف عبد الحميد، "تواصلت مع الحاجه عزه وبعدها وصلتني بناس في السلوم معرفش بياناتهم ايه ، واول ماوصلت السلوم خدوني بعربيات الي خارج مصر عن طريق الصحراء متجهاً الي ليبيا وكان متفقين معايا انه اول ما اوصل ليبيا هيقابلني ناس ليبيين يسفروني ايطاليا وكان الاتفاق ان اول ما اوصل ليبيا ادفعلة مبلغ مالي قدرة 70 الف جنية .

وعن كيفية ضبطة وترحيله الي مصر قال، انه اثناء وصوله الي ليبيا تم ضبطه بمعرفة السلطات الليبية ، وتم ترحيله الي ميناء القاهرة الجوي وعند وصوله تم ترحيله علي نيابة النزهة للتحقيق معه .

واوضح، في تحقيقات النيابة العامة انه تم الاتفاق على الخروج الي ليبيا عبر الصحراء وكان ذلك في غضون عام 2020 بمحافظة الشرقية بلبيس وتم ترحيلي الي ميناء القاهرة الجوي يوم الاحد 18 يوليو 2021.

وجاءت اقواله فى تحقيقات النيابة العامة :

س..ما هي وجهتك في السفر تحديداً

ج.. انا طلعت على ليبيا وبعدها كنت هسافر ايطاليا

س.. كيف تمكنت من الوصول الي دولة ليبيا

ج.. عن طريق الخروج عبر الصحراء

س..ما هو مضمون الاتفاق الذي تم فيما لينك وبين المتهمه عزة

ج.. انا اديتها 35 الف جنية وهي ادتني ارقام ناس اقابلهم في السلوم هيسفروني واول ما اوصل ليبيا ادفع 35 الف جنية للناس هناك.

س.. ما الذي دعاك للسفر

ج.. عشان اشتغل وظروفي صعبة واهلي غلابة، وانا مكنتش مسافر هجرة غير شرعية ومعرفش يعني ايه هجرة غير شرعية، وبعد كده انا كنت مسافر بإرادتي وانا اللي كنت عايز اسافر .

وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين الثمانيه تهمة تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي دولة إيطاليا بحثاً عن فرصة عمل و ذلك عبورا بدولة ليبيا بطريقه غير شرعية عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية ومنها بحرا عبر البحر الأبيض المتوسط الي دولة إيطاليا مستخدمين مراكب معدة للصيد وغير آمنة لنقل الأشخاص معرضين حياة المهاجرين لأخطار الغرق وذلك مقابل مبالغ مالية.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين اتفقوا مع باقي التشكيل العصابي لاستغلال المواطنين للسفر الي دولة ليبيا عبر الحدود ومن ثم الانتقال إلى إيطاليا مقابل مبالغ مالية، وتبين أن ربة منزل تدعي الحاجة عزيزة وشهرتها عزة، اشتركت مع آخرين على تهريب المهاجرين إلي دولة ليبيا ومن ثم الانتقال الي إيطاليا .

وكشفت التحقيقات الأولية ، ان المتهم الاول يعمل مدير مكتب سفريات بدمياط، حيث اتفق مع المتهم الثاني عابر ع والثالثة عزيزه وشهرتها عزة في تسهيل عملية تهريب المهاجرين للخارج مقابل تقسيم الأموال فيما بينهم.

وأوضحت التحقيقات، ان المتهمين اتخذوا أساليب مبتكرة والعديد من الوسائل والطرق الاحتيالية في مزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال تهريب البشر الي الخارج بهدف تحقيق مكاسب مالية دون الأخذ في الاعتبار لما قي يتعرض له ضحاياهم من المهاجرين غير الشرعيين .



وكان انفرد صدي البلد بنشر أقوال الرائد حازم ابو السعد، امام جهات التحقيق، الذي اكد ان المتهمين يقومون بتهريب المهاجرين من مصر عن طريق السلوم ومن السلوم الي دولة ليبيا ومن ثم إلي إيطاليا .



وأوضح رئيس قسم الهجرة غير الشرعية ، ان القائمين علي تشكيل تلك الجماعة هم كل من اسلام م . ع، وايمن محمد ع، وهاني عيد ج. وحسني ع ج، وعزيزه شوقي عبد العزيز وشهرتها الحجه عزه اخرين بتكوين جماعه اجراميه منظمه تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي ايطاليا بطرق غير شرعيه للعمل وذلك عبور بليبيا بطرق غير شرعيه عن طريق الصحراء والطرق والمدقات والدروب الجبلية ومنها بحرا عبر البحر الابيض مستخدمين مراكب للصيد غير امنه لنقل الاشخاص معرضين حياتهم للغرق والفقد مقابل مبالغ ماليه يتم توزيعها علي افراد الجماعه .



وأكد أن المتهمين في الواقعة مشهورين بموضوع الهجرة غير الشرعية وكانوا معتمدين علي سمعتهم في تسهيل السفر للشباب مقابل مبالغ مالية.



وأشار رئيس قسم الهجرة غير الشرعية، امام جهات التحقيق بنيابة النزهة، ان من ضمن البلاد التي تخصصت تلك الجماعة في تهريب المهاجرين اليها هي إيطاليا، مشيراً الي ان سفر المهاجرين لم يتم بصورة مباشره ولكن كان عن طريق السفر الي دولة ليبيا ومن ثم الي إيطاليا.



وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، عن تفاصيل اعترافات احد المتهمين المتورطين في واقعة تهريب المهاجرين الي دولة إيطاليا مقابل أموال مالية .



وأكد أحد المتهمين امام جهات التحقيق بانه يتقاضي مبلغ مالي قدرة 70الف جنيه من كل شخص مقابل تسفيره الي دولة إيطاليا .

واوضح المتهم انه يقوم بتسهيل تهريب المهاجرين الي دولة إيطاليا وذلك عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية ومنها بحرا عبر البحر الأبيض المتوسط الي دولة إيطاليا مستخدمين مراكب معده للصيد.