بعد عقد صفقة تسليح بـ3.5 مليار دولار.. اليونان: سندافع عن أراضينا وسيادتنا

قال رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه لا ينوي الدخول في سباق تسلح مع تركيا ويأمل في حل الخلافات بواسطة الحوار، وأكد في نفس الوقت، أن اليونان ستدافع عن أراضيها وسيادتها بقوة.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، جاءت تصريحات كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، بعد يومين من عقد اليونان صفقة تسليح ضخمة مع فرنسا بقيمة حوالي 3.5 مليار دولار، تضمنت شراء ثلاث فرقاطات فرنسية للبحرية اليونانية.

وقال رئيس وزراء اليونان: "لا يمكننا تجاهل حقيقة أننا نعيش في منطقة معقدة للغاية، إنها حقيقة جغرافية لا يمكننا تجاهلها".

وتابع: "لا أنوي الدخول في سباق تسلح مع تركيا، وأنا دائما أمد يد الصداقة إلى تركيا. لدينا خلافات كبيرة حول العديد من القضايا، ولكن يجب أن تكون هناك طريقة لحل هذه الخلافات من خلال الحوار"، مضيفا في السياق ذاته قوله: "وفي الوقت نفسه سندافع عن أراضينا وسلامة أراضينا وسيادتنا وحقوقنا السيادية، ومن أجل القيام بذلك، نحتاج إلى قوة ردع ".

وقال ميتسوتاكيس عن السفن الحربية التي اشترتها بلاده من فرنسا: "سفن ستدخل بحرية اليونان إلى عصر رقمي جديد، وسفينة ستمنحنا قدرة ردع قوية للغاية على مدى العقود المقبلة".

وكانت التوترات ازدادت في السنوات الأخيرة بين اليونان وخصمها الإقليمي التاريخي تركيا، وكلاهما عضو في الناتو، بسبب حقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

كما أن الاتفاقية التي وقعتها اليونان مع فرنسا تتضمن بندا للمساعدة المتبادلة في حالة التعرض لهجوم من قبل دولة ثالثة.

يذكر أن اليونان كانت اشترت 18 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال وتخطط لشراء ست طائرات أخرى في إطار برنامج لتحديث قواتها المسلحة.