عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عقد صفقة تسليح بـ3.5 مليار دولار.. اليونان: سندافع عن أراضينا وسيادتنا

تركيا واليونان
تركيا واليونان

قال رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه لا ينوي الدخول في سباق تسلح مع تركيا ويأمل في حل الخلافات بواسطة الحوار، وأكد في نفس الوقت، أن اليونان ستدافع عن أراضيها وسيادتها بقوة.

 

ووفقا لقناة روسيا اليوم، جاءت تصريحات كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، بعد يومين من عقد اليونان صفقة تسليح ضخمة مع فرنسا بقيمة حوالي 3.5 مليار دولار، تضمنت شراء ثلاث فرقاطات فرنسية للبحرية اليونانية.

 

وقال رئيس وزراء اليونان: "لا يمكننا تجاهل حقيقة أننا نعيش في منطقة معقدة للغاية، إنها حقيقة جغرافية لا يمكننا تجاهلها".

 

وتابع: "لا أنوي الدخول في سباق تسلح مع تركيا، وأنا دائما أمد يد الصداقة إلى تركيا. لدينا خلافات كبيرة حول العديد من القضايا، ولكن يجب أن تكون هناك طريقة لحل هذه الخلافات من خلال الحوار"، مضيفا في السياق ذاته قوله: "وفي الوقت نفسه سندافع عن أراضينا وسلامة أراضينا وسيادتنا وحقوقنا السيادية، ومن أجل القيام بذلك، نحتاج إلى قوة ردع ".

المعاناة مستمرة.. شركات الوقود تكذب الحكومة البريطانية بشأن انتهاء الأزمة

مقتل 30 شخصا واختطاف 24 أخرين في هجمات إرهابية بـ نيجيريا

وقال ميتسوتاكيس عن السفن الحربية التي اشترتها بلاده من فرنسا: "سفن ستدخل بحرية اليونان إلى عصر رقمي جديد، وسفينة ستمنحنا قدرة ردع قوية للغاية على مدى العقود المقبلة".

 

وكانت التوترات ازدادت في السنوات الأخيرة بين اليونان وخصمها الإقليمي التاريخي تركيا، وكلاهما عضو في الناتو، بسبب حقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

 

كما أن الاتفاقية التي وقعتها اليونان مع فرنسا تتضمن بندا للمساعدة المتبادلة في حالة  التعرض لهجوم من قبل دولة ثالثة.

 

يذكر أن اليونان  كانت اشترت 18 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال وتخطط لشراء ست طائرات أخرى في إطار برنامج لتحديث قواتها المسلحة.

فرنسا تركيا اليونان رئيس وزراء اليونان صفقة تسليح صفقة تسليح ضخمة مع اليونان ميتسوتاكيس كيرياكوس ميتسوتاكيس

موضوعات متعلقة

المعاناة مستمرة.. شركات الوقود تكذب الحكومة البريطانية بشأن انتهاء الأزمة

260 فرنسيا تلقوا لقاح كورونا منتهي الصلاحية ..هذا ما حدث

شاهد..إيران تكشف عن مدن صاروخية تحت الأرض تمتد على سواحل الخليج

إطلاق نار في مدرسة أمريكية وإصابة طفل بجروح خطيرة |تفاصيل

مقتل 30 شخصا واختطاف 24 أخرين في هجمات إرهابية بـ نيجيريا

محطات بدون وقود وصيدليات بلا أدوية.. فوضى كارثية في بريطانيا

الرئيس الأمريكي في ورطة.. هاريس تتقدم على بايدن في استطلاعات الرأي

أسوأ المخاوف| طالبان تعين مديرا للطاقة الذرية.. هل تمتلك الحركة سلاح نووي؟

ترشيحاتنا

فئة جديدة لـ رينو كادجار موديل 2022 .. أسعار ومواصفات

الأمم المتحدة: خسارة 75 مليون وظيفة في 2021..و23 مليونا محتملة العام المقبل

الدوري الأوروبي.. نابولي يسقط لأول مرة أمام سبارتاك موسكو وليستر يواصل الانهيار

مصطفى بكري : الرئيس رد الاعتبار للشعب ومسيرة النضال الوطني مستمرة

أيقونة الجمال الإيطالية.. ما سر جاذبية مونيكا بيلوتشي في الـ57 من عمرها؟

سعر ومواصفات Moto Tab G20.. موتورولا تنافس بجهاز لوحي جديد يعمل بنظام اندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ الطلاب قبل بداية العام الدراسي.. فيديو

الحكومة تكشف مفاجأة حول تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيمانى عن الأهلي

بقيادة صفوان ثابت ..الداخلية تجهض مخططًا إخوانيًا يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم الإرهابي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

خالد الغندور يعلن تراجع قناة الزمالك عن إذاعة مباراة الفريق أمام بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجازات تدعو للفخر.. مصر تبهر العالم بـ 4 مشاريع عملاقة في 2021

أسرع حالة في تاريخ كرة القدم.. لماذا تم طرد لاعب بعد صفارة البداية مباشرة؟

تفاصيل مسرحية "ورينا القوة" لنجوم مسرح مصر قبل عرضها غدا

مات وسط الزغاريد.. قصة وفاة عريس البحيرة ليلة حنته| صور

فيديو

فيديوجراف.. الزغاريد تحولت لعويل وصراخ.. قصة شاب توفى في ليلة الحنة

"قلتلك هتفضحنا".. إلهام شاهين تكشف أسرارا عن والدها لأول مرة "فيديو"

غالية مش رخيصة.. أحمد سعد يتغزل في زوجته والأخيرة تكيد مطلقاته

وزير التعليم يوضح حالات غلق المدارس بسبب كورونا

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

اﻟﻤﺰﻳﺪ