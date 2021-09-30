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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس هيئة قضايا الدولة: مصر لديها أحدث قانون للتحكيم .. فيديو

حسين فتحي
حسين فتحي

قال المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، إن مصر لديها احدث قانون للتحكيم، مضيفا:" علينا مراقبة تنفيذ العقود مع المستثمرين بشكل جيد".
وأضاف حسين فتحي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم على قناة " إكسترا نيوز "، :" لا يجب أن  يتم إلغاء العقد دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في العقد مع المستثمر".

وتابع حسين فتحي :"  أطالب دائما بعدم قيام أي جهة حكومية بإلغاء أي عقد مع أي مستثمر إلا بعد الرجوع إلى لجنة التحكيم لمراجعة بنود العقد مع المستثمر".

واكمل حسين فتحي :" عند إلغاء العقد يجب الجلوس مع المستثمر للتسوية بشكل ودي وطرح أسباب إلغاء هذا العقد".

قضايا قضايا الدولة المستثمر التحكيم اخبار التوك شو

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