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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مواعيد حضور وانصراف طلاب المدارس المصرية اليابانية في العام الدراسي الجديد

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية ، مواعيد الحضور والانصراف لطلاب المدارس المصرية اليابانية خلال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 .

حيث قررت وحدة المدارس المصرية اليابانية أن يكون حضور الطلاب في العام الدراسي الجديد  من ٧:٤٥ صباحًا لكل المراحل.

أما عن مواعيد انصراف طلاب المدارس المصرية اليابانية في العام الدراسي الجديد فتتمثل فيما يلي :

  • مرحلة رياض الاطفال : الساعه ٣ ظهرا
  • المرحلة الابتدائية : الساعه ٣:١٥ عصرا.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن سفارة اليابان بالقاهرة، تنظم- بالتعاون مع الوزارة-، تدريبًا على نشاط الأوريجامي، لمعلمي التربية الفنية، في المدارس المصرية اليابانية EJS.
 

وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال منشوره على “فيس بوك”، أنه في هذا التدريب، يقدم مدرب الأوريجامي، أحمد إمام، “6 محاضرات عبر الإنترنت”. 

واضاف: يجتهد المشاركون بحماس وفي غاية الاستمتاع لأداء المهمة المرجوة من كل محاضرة، حيث تعرفوا على سحر الأوريجامي الذي ينتج عنه أشكالا مختلفة من خلال طي قطعة واحدة من الورق,

وأوضح وزير التلعيم: يتم إجراء هذا التدريب؛ كجزء من التعليم بالأسلوب الياباني بالمدارس المصرية اليابانية، وهدفه أن يعتاد الأطفال المصريون على الأوريجامي، وهو جزء من الثقافة اليابانية التقليدية، وأن يستمتعوا به، كما يهدف إلى أن يستمر التبادل الثقافي بين اليابان ومصر في التقدم أكثر فأكثر.
 

وسبق أن كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قيمة مصروفات المدارس المصرية اليابانية للمستوى الأول بـ رياض الأطفال للعام الدراسى 2021- 2022، وتبلغ  13700 جنيه مصري (فقط ثلاثة عشر ألفا وسبعمائة جنيه فقط لا غير) ، بينما تبلغ تكلفة الكتب الدراسية للفصلين الدراسيين، والتي يتم سدادها بإيصال مستقل، بناء على القواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيمة 600 جنيه مصري (فقط ستمائة جنيه مصري)، ويبلغ قيمة الزي المدرسي مبلغ 1300 جنيه (فقط ألف وثلاثمائة جنيه مصري فقط لا غير).

 

وقالت وزارة التربية والتعليم ، إنه في إطار التيسير على أولياء الأمور فيما يتعلق بسداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٢ تم اعتماد الطرق التالية لسداد المصروفات الدراسية على النحو التالى:

 

  • السداد المباشر من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسى.
  • السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسى بموجب أصل إيصال/ إيصالات السداد ولا يتم قبول صورة من الإيصال أو صورة على الواتس آب أو أي تطبيق آخر.
  • تقسيط كامل المصروفات من خلال بنك مصر لمن يرغب.
  • دفع المستحقات على 3 أقساط (قسط في خلال أسبوع من إخطار ولى الأمر بقبول ملف الطفل، القسط الثانى في شهر نوفمبر والقسط الثالث في شهر يناير).

 

طريقة تقسيط مصروفات المدارس المصرية اليابانية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتاح تقسيط كامل لـ مصروفات المدارس المصرية اليابانية من خلال بنك مصر لمن يرغب ، من خلال : دفع المستحقات على ثلاث أقساط (قسط في خلال أسبوع من إخطار ولى الأمر بقبول ملف الطفل، القسط الثانى في شهر نوفمبر والقسط الثالث في شهر يناير).

 

وبالنسبة لاسترداد مصروفات المصرية اليابانية ، فبناء على المادة 32 من القرار الوزاري رقم 420 ، يبدأ العام الدراسي في الأول من سبتمبر من ذات العام لذا يتم تطبيق القواعد الآتية: 

 

  • إذا كان التحويل قبل الأول من سبتمبر لا يتم خصم أي مبالغ مالية
  • إذا كان التحويل في الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ الي قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم 10%من القسط الأول
  • إذا تم التحويل بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل
  • إذا تم التحويل بعد بدء الفصل الدراسي الثاني يستحق على ولى الأمر كامل المصروفات.
المدارس المصرية اليابانية المدارس الحضور والانصراف مواعيد الحضور العام الدراسي الجديد

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